Se billedserie Natasja Geill viser her en skægagame. Det er en unge, som under de rigtige forhold kan blive op til 50 cm, når den bliver voksen. - Krybdyr er ikke kæledyr på linje med hund, kat og kaniner. Jeg plejer at sige, at det er at sammenligne med at have akvariefisk, siger Natasja. Foto: Helle Midskov

Send til din ven. X Artiklen: ZooBiiDoo åbner i Solrød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

ZooBiiDoo åbner i Solrød

Sydkysten - 03. august 2021 kl. 15:52 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Blomsterhandler og iværksætter Bo Rasmussen åbner dyrehandlen ZooBiiDoo i Solrød Center nummer 100 og har ansat dyrepasser som bestyrer.

Solrød Center får nu sin egen dyrehandel, hvor man kan købe tilbehør og foder til hund, kat, gnavere og krybdyr i første omgang, og det vil også være muligt at købe kaniner, gnavere og krybdyr. De første dyr er allerede flyttet ind i terrarier, det er skæg- og vandagamer, som er nogle små øgler.

Ideen til at åbne en dyrehandel i Solrød fik Bo Rasmussen fra datteren, da de endnu en gang skulle af med nogle vandagame-unger for et par måneder siden. Hvorfor åbner du ikke bare en dyrehandel, spurgte hun, og der var ikke langt fra tanke til handling hos Bo. Kort efter havde han lejet Solrød Center nummer 100, og så gik han i gang med at finde ud af, hvad der skal til for at drive dyrehandel. Søndag formiddag den 1. august slog ZooBiiDoo døren op, og butikken var på førstedagen godt besøgt, fortæller en glad dyrehandler.

- Vi er vilde med dyr hjemme hos os og har flere forskellige. Jeg er en kæmpe fan af tegneserien Scooby-Doo, som også er navnet på vores hund. Så da min søster og jeg sad og og legede med navne til butikken, så endte vi i ZooBiiDoo, fortæller Bo.

Han bor privat et stenkast fra butikken, så at vælge Solrød Center var en helt naturlig beslutning, selv om åbning af lige netop denne type butik var ved at give Bo sved på panden.

Grafik og blomsterhandel

Bo er uddannet grafiker og har arbejdet i den grafiske branche i mange år og med stor produktionsvirksomhed, men han er lidt af en iværksættertype.

- På et tidspunkt fik jeg lyst til at prøve noget andet og en dag, hvor jeg sad på en bænk på Amager Torv og ventede på nogle, der var inde og shoppe, så tænkte jeg, at det ville være perfekt med en stadeplads med salg af blomster. Den har jeg nu haft i 11 år og har løbende haft butikker og stadepladser andre steder. Dyrehandel er en helt ny boldgade for mig, men det er også vigtigt at være frisk på at gå nye veje, smiler Bo.

Dyrepasser

At åbne en dyrehandel kræver nogle flere tilladelser end at åbne blomsterbutik, så Bo har ansat Natasja Geill, som er uddannet dyrepasser og som skal være bestyrer i ZooBiiDoo.

Bo er selv endt på skolebænken, og skal det kommende år ved siden af arbejdet på kurser i pasning og pleje af dyr, så han, som han udtrykker det, bliver mini-dyrepasser.

- Jeg fik kontakt med Bo via fælles bekendte, og jeg er super glad for at være med helt fra start og få mulighed for at sætte mit præg på butikken, siger Natasja og fortsætter:

- Vi satser fra begyndelsen på foder, tilbehør, legetøj og plejemidler til hund, kat, marsvin, ørkenrotter, hamstere, kaniner og krybdyr. Vi får i første omgang en lille bitte smule til fugle og fisk, og så må vi se, om der er behov for, at vi udvider på den front, forklarer Natasja, som er udlært dyrepasser fra en dyrehandel og har taget uddannelsen fra Roskilde Tekniske skole, hvor hun netop havde dyrehandel som linje.

De små øgle-unger er flyttet ind i butikken, og Bo og Natasja er i gang med at gøre nogle store kasser klar, hvor der skal bo kaniner og marsvin. Butikken rummer også et lokale, som de endnu ikke er færdig med, hvor det er meningen, at der skal være ørkenrotter og hamstere.

Selv om det er en dyrehandel, så smitter Bos ekspertise på blomster lidt af på sortimentet i dyrehandlen.

- Vi kommer til at sælge levende planter til terrariedyr. Det bliver både ørken- og regnskovsplanter, forklarer Bo, som understreger, at nu åbner de butikken, og så indretter de den stille og roligt i mens.

ZooBiiDoo holder åbent alle ugens syv dage.