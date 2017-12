Weekendens indbrud: Tyvene holdt sig ikke tilbage

To gange var der også ubudne gæster på Greve Strandvej. I det første tilfælde brød gerningsmanden ind i gennem køkkenvinduet på et fritidshus og gennemrodede skabe og skuffer, tilsyneladende uden at stjæle noget. Indbruddet skete mellem lørdag i sidste uge og søndag eftermiddag. Lørdag mellem kl. 14 og 21 skete det andet indbrud på strandvejen. Her kom tyven ind gennem et kældervindue og stjal smykker, kontanter og en jakke, som efterfølgende blev fundet ved hækken i baghaven. Husets Playstation og Yousee-box var også blevet frakoblet, men uden at blive taget med.