Waves er klar til at slå dørene op

- Vi har fået opsat afstandsmærker på gulvet i hele centret, så folk ikke er i tvivl om, at de skal holde afstand. Vi har et kundetællersystem, som hjælper os med, hvor mange kunder der er i centret, så vi ikke overstiger det antal, vi må ifølge vores plads. Der er selvfølgelig også opsat sprit ved alle indgange. Vi sørger for at holde vores kunder informeret omkring de forbehold, der skal tages, når man shopper, siger Pia Murmann Løhndorf, som er centerchef i Waves.

- Heldigvis er der plads til alle vores kunder fordelt hen over dagen, og plads nok til at folk både kan få shoppet samtidig med, at der bliver holdt fint med afstand. Politiet har løbende været til stede i Waves under nedlukningen for at tjekke, at alt er, som det skal være. Den gode dialog og samarbejde med de lokale myndigheder fortsætter efter åbningen. Derudover har vi selvfølgelig en kæmpe tiltro til vores kunder om, at de vil gøre deres for at passe på sig selv og hinanden.