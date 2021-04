Se billedserie 44-årige Kim Hansen er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2006 Foto: Lindskov

WINadvokater digitaliserer og opruster

18. april 2021

I forbindelse med generationsskifte i advokatfirmaets ejendoms-administration investerer WINadvokaterne i Greve massivt i nye it-løsninger. Advokat Kim Hansen er hentet fra SWE til at forestå forandringerne.

Gennem årtier har faglitteratur som Karnovs kommenterede lovsamlinger og metervis af opslagsværker fyldt advokatkontorers vægge. Men også inden for juraen har digitaliseringen holdt sit indtog. Advokater går også i stigende omfang online og finder de informationer, de skal bruge i forbindelse med de juridiske opgaver inden for områder som erhvervsret, privatret og ejendomsret.

Det gælder også hos WINadvokater, som med kontor i Greve bistår både virksomheder og ejerledere med alle former for erhvervsretlige spørgsmål. Herudover driver advokatvirksomheden Sydkystens Ejendomsadministration, der håndterer administrative opgaver og løser juridiske sager for over 1000 lejemål inden for både grundejerforeninger, udlejning og ejer- og andelsboligforeninger.

- Det kræver indsigt og erfaring i de ofte mere og mere komplekse love og regler, der skal følges i både virksomheder og boligforeninger. Og her er IT et stærkt værktøj til både at samle information og til at løse opgaver mere hurtigt og effektivt, siger advokat og partner Allan Schouw-Petersen, som sammen med advokat Morten Winsløw er indehavere af WINadvokater.

Advokatfirmaet har løbende opgraderet deres IT-systemer i takt med udviklingen, men i forbindelse med et leder- og generationsskifte i ejendomsadministrationen, der samtidig med lederskiftet ændrer navn fra Sydkystens Ejendomsadministration til WINadvokaternes Ejendomsadministration, opruster virksomheden og gearer sig til vækst.

På pension Det sker med ansættelsen af advokat Kim Hansen, der er hentet fra et af de større ejendoms-administrationsselskaber i Danmark. Han afløser statsautoriseret ejendomsmægler, Marianne Brichmann Andersen, der efter 36 år er gået på pension, men som fortsat følger med på sidelinjen og som i en periode endnu bistår med overdragelse af viden og indsigt i de mange opgaver.

- Når en så erfaren og værdsat kollega som Marianne går på pension, er det lidt af en udfordring at finde den rette arvtager. Men med Kim har vi fundet en profil, der både har juridisk baggrund og stor erfaring med ejendomsadministration, siger advokat og partner Morten Winsløv og fortsætter:

- Kim er ekstremt stærk inden for IT-løsninger og de effektiviseringsmuligheder, dér i den forbindelse ligger i en række arbejdsprocesser såvel inden for ejendomsadministration som i den mere klassiske advokatforretning. Og jo mere effektive, vi er i papirarbejdet, desto mere tid får vi frigjort til at tale med vores kunder, der søger rådgivning og sparring hos os, understreger Morten Winsløv.

Dirigent på 700 generalforsamlinger

44-årige Kim Hansen er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2006 og har senest været ansat hos Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S i 14 år, hvor han arbejdede som advokat med speciale i ejendomsret, andelsboligforeninger, foreningsret og tidligere som administrationschef.

- Det er vigtigt, at tiden bliver benyttet på opgaver, der skaber værdi for kunderne. Ved at digitalisere flere af vores processer vil der frigives afgørende tid til kundepleje og til at udvide kapaciteten, så vi med de samme ressourcer kan løse flere opgaver med fortsat fokus på kvaliteten, understreger Kim Hansen.

Blandt sine opgaver forestår han berigtigelser af ejendomshandler, køb og salg af huse, ejerlejligheder og andelsboliger samt bistår med proaktiv rådgivning i alle aspekter af fast ejendom og erhvervs- og boliglejeret. Også uden for kontortiden bruger Kim Hansen sit store juridiske engagement. Foruden at have været dirigent på over 700 generalforsamlinger er Kim også udpeget som boligdommer ved boligretten i København og på Frederiksberg. Derudover er han tilknyttet advokatvagten på Frederiksberg.