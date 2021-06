VoresSolrød holdt mandag den første ordinære generalforsamling. Her er de fleste af listens kandidater til efterårets kommunalvalg.

VoresSolrød klar med 10 kandidater

Sydkysten - 23. juni 2021 kl. 19:19 Kontakt redaktionen

VoresSolrød, som er en ny tværpolitisk lokalliste, holdt mandag aften den første generalforsamling.

VoresSolrød er nu klar til efterårets kommunalvalg. Listen kunne mandag aften holde sin første ordinære generalforsamling, og det var en tydelig stolt formand, der kunne berette om, hvordan listens opstart var forløbet, skriver Voressolrød i en pressemeddelelse.

Formand Jannik Skriver Jensen bød velkommen og kunne i sin beretning fortælle, at den nye lokalliste, er kommet rigtig godt fra start,

- Da Christian, Carsten og jeg sidste år besluttede os for at starte denne lokalliste, havde vi ikke i vores vildeste fantasi forestillet os, at vi ville nå så langt, som vi er i dag. Både i forhold til medlemmer, følgere på sociale medier og ikke mindst med det stærke hold af kandidater, som vi skal præsentere for jer i aften, sagde formanden i beretningen.

Generalforsamlingen blev afholdt i Aktivitets- og Frivilligcenter og ud over en præsentation af listens økonomi og politiske program, var der også valg til bestyrelsen. Her blev Peder Madsen Pedersen og Per Schmidt Jensen genvalgt, mens Ina Lindemark og Jacob Kock Plinius blev valgt som nye medlemmer. Som suppleanter valgtes Knud Rasmussen og Pernille Stenstrup Christiansen.

Herefter var der opstillingsmøde med indstilling af kandidater til kommunalvalget. Borgmesterkandidat Christian Nyholm lagde ud med at fortælle, at der har været stor opbakning til VoresSolrød som tværpolitisk lokalliste.

VoresSolrød har særligt fokus på at sikre kommunen som det bedste sted at bo og i langt højere grad involvere borgerne i vigtige beslutninger, sagde han.

Håbet er at kunne tiltrække nogle af de vælgere, der ønsker en anden fremtid for kommunen.

- VoresSolrød har ønsket at sammensætte en så bred vifte af kandidater som muligt, både hvad angår køn, alder, erfaring og bopæl. Kandidatlisten vokser fortsat, men i aften vil vi gerne opstille de første 10 kandidater, der alle er kendetegnet ved at være ildsjæle, der brænder for at gøre en positiv forskel for kommunens borgere.

VoresSolrød har valgt sideordnet opstilling, hvor det udelukkende er kandidaternes personlige stemmetal, der afgør, hvem der bliver valgt. Rækkefølgen på listen er dog endnu ikke afgjort. De 10 nuværende kandidater er: Christian Nyholm, Ina Lindemark, Per Schmidt Jensen, Jacob Kock Plinius, Jannik Skriver Jensen, Carsten Ring, Bente Dahl Hansen, Knud Rasmussen, Pernille Stenstrup Christiansen og Orla Bakdal.