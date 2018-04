Vis flaget med Kræftens Bekæmpelse

For min mor. Fordi det nytter. Fordi jeg fik hjælp. For kræftforskningen. Det personlige budskab er igen i år i centrum, når Kræftens Bekæmpelse søndag den 8. april holder landsindsamling.

- Vi har alle sammen en grund til at vise flaget for kræftsagen, og igen i år kan de mange indsamlere skrive deres grund til at samle ind for Kræftens Bekæmpelse på et flag, som kan hæftes på tøjet eller sættes fast på tasken, skriver lokalforeningen i Solrød i en pressemeddelelse.