Virtuos violinist vandt talentpris

Sydkysten - 14. marts 2018 kl. 09:40 Af Anders Dall

Det var en 14-årig violinist, der gjorde sig særligt bemærket hos juryen, da Øresundsregionens talentkonkurrence "Øresunds Solist" for blæsere og strygere søndag blev afholdt på Ishøj Kulturskole. Her løb Angelo Lundstrøm fra Sverige med både talentprisen på 10.000 kroner og førstepladsen i sin aldersgruppe 12-16 år, fortæller Poul Rosenbaum, der står bag talentkonkurrencen.

- Han spiller noget af det sværeste repertoire, man har for violinen og leverer det med overskud og musikglæde, siger han og uddyber:

- Der er generelt et rigtig godt niveau, men ind imellem kommer der nogen på et super niveau, som udmærker sig, og han er sådan en fyr, der har en stor fremtid foran sig.

Generelt var det de svenske deltagere, der søndag viste et stærkt niveau. I aldersgruppen 17-21 år var det således Daniel Thorell på cello, der indtog førstepladsen samt European Union of Music Competition for Youth diplomet. En særlig udmærkelse som betyder, at cellisten kan se frem til mere eksponering i forhold til andre europæiske ungdomskonkurrencer, fortæller Poul Rosenbaum.

Ved søndagens afslutningskoncert uddelte juryen, foruden talentpris, 1. og 2. pladser, også finalistpriser til de otte deltagere i hver aldersgruppe, som spillede sig vej til finalekoncerten. For flere af prisvinderne betyder det, at de kan se frem til at skulle spille på festival, i Tivolis koncertsal og ved europæiske udvekslingskoncerter. Formålet med Øresunds Solist er netop, at det skal være en konkurrence, som inspirerer og motiverer de unge strygere og blæsere til at komme ud og spille koncerter og udvikle sig, forklarer Poul Rosenbaum.

Nye rammer Sideløbende med sit daværende job som leder af Ishøj Musikskole, og fra 2010 til 2017 som leder af Ishøj Kulturskole, tog han initiativ til at starte Øresunds Solist op tilbage i 2002. Det kørte frem til 2016 på kommunale midler, men skiftede sidste år rammer til at blive en selvejende institution. I den forbindelse blev talentkonkurrencen derfor ikke afholdt, så afslutningskoncerten i søndags var dermed den første som selvstændig organisation. En form, som Poul Rosenbaum ser muligheder i, både når det gælder økonomisk støtte og i forhold til at udvikle konkurrencen, så den fremadrettet kan blive mere international.

- Kan man få et samarbejde og mindre indslag fra andre lande kan det forhøje niveauet og udviklingen på lidt længere sigt, fortæller arrangøren.

I alt var cirka 150 deltagere i år tilmeldt konkurrencen.