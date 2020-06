Sankthans-festen er i år rykket over i det virtuelle univers. PR-foto

Virtuel fejring af sankthans

Sankthans-festen i Vallensbæk Havn er aflyst på grund af forsamlingsforbuddet og risikoen for smitte med coronavirus.

Men selv om man ikke må samles, skal midsommeren stadig fejres. Derfor markerer kommunen sankthans med et virtuelt arrangement på Facebook.

Som optakt til den virtuelle fejring, vil man i år dele fakler ud, som man kan tænde hjemme i haven. På den måde håber Vallensbæk Kommune, at man kan bringe lidt af den hyggelige sankthans-stemning ud i de mange Vallensbæk-hjem.

Der er 2.000 fakler i alt, og de uddeler faklerne efter først-til-mølle-princippet. Uddelerne følger selvfølgelig myndighedernes retningslinjer for at undgå smittespredning af corona, og opfordrer desuden til at holde afstand og vise hensyn til hinanden.