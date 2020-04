Dinna og Michael Arbo driver virksomheden Champagne for Alle, og de har netop indgået et samarbejde med Aarhusbaserede Party in a box, der skal sætte lidt ekstra kulør på hverdagen. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Virksomheder samarbjeder på tværs af landet

Sydkysten - 11. april 2020

Coronakrisen får flere virksomheder til at tænke kreativt, når varerne skal afsættes. Det er også tilfældet for Champagne For Alle, der har til huse i Greve og Party In a Box, der holder til i Aarhus.

De to virksomheder har siden i mandags haft et samarbejde, der skal bringe fest og godt humør ind i de karantæneramte hjem.

Det betyder, at man fra mandag har kunnet bestille en champagnekasse, hvor der også er vedlagt diverse slags pynt og en lille confettikanon.

- Det har vist sig, at mange er blevet lidt kukkeluk oveni hovedet af den her karantæne, og det her er en måde, hvor man kan sætte lidt fest og kulør på hverdagen, siger Dinna Arbo, medejer af Champagne for Alle.

Hun havde set Trine Hansen, der står bag Party in a box i tv-programmet Løvens Hule, og allerede dengang tænkte hun, at de to virksomheder havde meget tilfælles, da Party in a box i al sin enkelhed går ud på, at man kan bestille al sin pynt og andre festartikler i en samlet kasse.

Kan ikke mødes

Havde det ikke været for coronakrisen var det dog ikke sikkert, at et samarbejde nogensinde var kommet på tale.

- Krisen har tvunget os til at tænke i nye baner, og vi små virksomheder kan have gavn af hinanden i den her tid, siger Dinna Arbo.

Både afstanden mellem dem og coronakrisen gør, at de ikke kan mødes, men Dinna Arbo fortæller, at der ikke skulle mere en tre mails frem og tilbage, før samarbejdet var en realitet.

- Helt praktisk kommer det til at foregå sådan, at hun sender nogle af sine ting herover, og så pakker vi det ned i en kasse med champagne, siger Dinna Arbo.

Klar med det samme

Der skulle ikke megen betænkningstid til fra Trine Hansens side, da Dinna Arbo rakte hånden ud og foreslog et samarbejde mellem de to virksomheder.

- Jeg har givet mig selv en mission i 2020, som går ud på, at der skal spredes lidt mere glimmer og glitter i hverdagen, siger Trine Hansen.

- Det kan både pynt og champagne være med til, så for mig gav et samarbejde god mening, siger hun.

Trine Hansen fortæller, at hun ikke selv har børn, men hun havde en romantisk forestilling om, at karantæneperioden ville knytte familier tættere sammen.

- Men jeg hører fra mange, at de er ved at rive hovederne af hinanden, og derfor kan det måske hjælpe, hvis man gør hverdagen en smule mere festlig i de her dage og huske hinanden på, at det blier godt igen, siger hun.

Selvom samarbejdet er kommet i hus i skyggen af coronakrisen, så lyder det fra dem begge, at samarbejdet sagtens kan fortsætte, når vi er kommet på den anden side igen.

- Vi ville nok aldrig have lavet samarbejdet, hvis det ikke var for corona, men jeg håber, at det kan fortsætte bagefter. Jeg tror hurtigt man kan fornemme, om det også giver mening i fremtiden, siger Dinna Arbo.

Salget af den festlige kasse vil foregå gennem Champagne for Alle's hjemmeside, og de virksomhederne vil blandt andet promovere samarbejdet gennem et hashtag på de sociale medier, der hedder #mereglimmerogboblerihverdagen.