Søren Nybo Poulsen er formand for foreningen og fortæller, at antallet af medlemmer er eksploderet.

Vinterbadere skød sæsonen i gang: Drømmer om bedre forhold

– Hvis man sidder tæt, er der plads til 14 personer i saunaen ad gangen, og det er den kapacitet, der er afgørende for, at vi ikke har plads til nye medlemmer i øjeblikket, siger Søren Nybo Poulsen.

Det er frit for alle at hoppe en tur i vandet, men som medlem af foreningen har man også adgang til saunaen, der står i kort afstand fra flydebroen i marinaen.

– Vi har ikke gjort noget aktivt for at få nye medlemmer, og alligevel er medlemstallet bare eksploderet, siger Søren Nybo Poulsen, der er formand for foreningen.

Vinterbadning er populært som aldrig før, og i Greve Kommune er det ingen undtagelse. Siden foreningen så dagens lys for fire år siden, er interessen bare steget. Det kan blandt andet aflæses i medlemstallene. Dengang var der 100 medlemmer, og i dag tæller foreningen 300, mens yderligere 300 står på ventelisten.

Det er nemlig erfarne vinterbadere fra Vinterbaderne Greve Havbad, der denne formiddag skyder den nye sæson i gang, og i den forbindelse både har sørget for morgenmad og en kaffevogn, så man kan få varm kop kaffe efter en kold dukkert.

Endnu en sauna på vej

Men der er godt nyt på vej til de mange mennesker på ventelisten, foreningen har nemlig bestilt endnu en sauna, og så snart den er på plads, kan foreningen byde velkommen til yderligere 300 medlemmer, lyder det fra formanden.

– Vi håber, at den nye sauna er færdigbygget og installeret inden årets udgang, så vi kan tage flere medlemmer ind, siger Søren Nybo Poulsen.

Men en ny sauna er ikke nok for foreningen, der skæver misundeligt til de mange andre vinterbaderklubber, der ligger i de andre kommuner ud til Køge Bugt. Her er nemlig opsat mere permanente faciliteter med både omklædningsrum og et decideret klubhus.

– Vi drømmer om, at vi kan få nogle permanente faciliteter her på havnen, og vi håber, at der kan blive plads til det i fremtiden, siger foreningens næstformand Lars Lip.

– Som det er nu, klæder vi om på selve flydebroen, og hvis det regner, som det er tilfældet i dag, bliver både tøj og håndklæder våde, mens man er i vandet, siger han.

I øjeblikket arbejder havnens bestyrelse på en strategisk plan med titlen “Greve Marina mod 2030”, og vinterbaderne håber, at der i den plan er mulighed for en mere permanent løsning.

– Der er efterhånden blevet taget godt imod os i havnemiljøet, så vi har et håb om, at vi på sigt kan få bygget nogle faciliteter, som man blandt andet har fået etableret i fx Vallensbæk og Køge, siger Lars Lip.

Det vil i så fald kræve en tilladelse, fondsmidler og eventuel støtte fra kommunen.

– Hvis alt skulle falde i hak, er det ikke urealistisk, at vi kan have nogle gode faciliteter om tre års tid, siger Lars Lip.