Se billedserie Vinterbaderne kan se frem til nye faciliteter snart. De er allerede mange, og flere kommer hele tiden til.

Send til din ven. X Artiklen: Vinterbadere får sauna Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinterbadere får sauna

Sydkysten - 25. januar 2018 kl. 10:31 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gys. Det er ikke nogen hemmelighed, at det kan være en kold oplevelse at springe i vandet her i vinterperioden. Alligevel gør flere og flere det i Greve, og de friske badere kan nu se frem til snart at få varmen, efter at de har været i bølgen.

Inden for tre uger regner vinterbadeforeningens formand, Juditt Jacobsen, nemlig med, at medlemmerne kan gå ind i en såkaldt saunatønde for at blive tøet op efter det kolde dyp.

- Det er vi glade for. Det er det, vi har ønsket os. Vi får så meget positiv respons, og der er meget socialt i at vinterbade, fordi man møder mange andre mennesker, siger Juditt Jacobsen fra Vinterbaderne Greve Havbad.

På nuværende tidspunkt har vinterbaderne et læhegn at søge læ fra vind og vejr i, men det bliver altså snart bedre forhold, de får.

For at markere den glædelige nyhed holder Vinterbaderne Greve Havbad i den kommende weekend et arrangement, hvor de har lejet en saunatønde lignende den, som bliver placeret ved Greve Marina permanent. Således kan man lørdag og søndag fra klokken 8 til 12 booke en tid og prøve, hvad der er i vente.

Initiativet med at opstarte Vinterbaderne Greve Havbad er ret nyt, og noget tyder på, at mange borgere har ventet på, at det skulle sættes i søen. På få måneder er der nemlig kommet over 60 medlemmer, og hver dag stiger det tal.

Stor interesse Alene i Facebook-gruppen af samme navn er der 160 følgere, så noget tyder på, at interessen er til stede, og det glæder Juditt Jacobsen.

- Folk bliver bidt af at vinterbade. Vi har en, der startede den 19. december, og han er i vandet hver dag - enten morgen eller om eftermiddagen, siger hun.

Når vinterbaderne inden for de tre uger får deres egen saunetønde, er det med hjælp fra Grundejerforeningen Greve Strand, som har søgt sponsorer til at virkeliggøre drømmen. Grundejerforeningen har tidligere fortalt, at den håber på at skabe mere liv i Greve Marina ved blandt andet at gøre molerne tilgængelige og lave et decideret havbad.

Rent teknisk får Sejlklubben Køge Bugt (SKB) overdraget saunaen, og vinterbaderne får brugsret til faciliteten mod betaling i en treårig periode. Nu skal der så trækkes strøm og planlægges nøjagtig placering, som sandsynligvis vil være på græsset ved siden af de sorte huse, hvor de store både ligger, med fronten mod øst.

Vedligeholdelse og adgangssystem til saunaen tager SKB sig af. SKB kan så frit disponere over saunaen på de tidspunkter, hvor vinterbaderne ikke har reserveret den. Ifølge Juditt Jacobsens Facebook-opslag i forbindelse med aftalen vil der blive adgang på faste tidspunkter dagligt alle dage, for eksempel om morgenen, hvor saunaen vil være opvarmet. Samtidig skal der skabes et overblik over behovet i forhold til opvarmning af saunaen om eftermiddagen.