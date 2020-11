Se billedserie Vinhandler springer ud som forfatter og udgiver to romaner Foto: Kenn Thomsen

Vinsælger springer ud som skønlitterær forfatter

Skrivetrangen har altid ligget dybt i Bo Johansen, der for fem år siden udgav sin første roman. Nu har han lige udgivet to mere, som kan findes i hans egen butik, hvor han til daglig sælger

Det sker fra tid til anden, at Bo Johansen sætter sig foran computeren, hvis der er en stille periode i vinbutikken Vin og Vin, som han driver med sin kone. Men han sætter sig ikke for at lede efter nye spændende drikkevarer til hylderne eller få styr på regnskabet.

Nej. Han sætter sig for at skrive videre på sin seneste bog.

- Jeg har altid haft en skrivetrang og en fortælletrang. Nogle gange skriver jeg for at få styr på tankerne, og det bliver som en slags meditation for mig, siger Bo Johansen.

For fem år siden udmøntede skrivetrangen sig i den første roman, Pingvinmoderen, og for nylig kom to yderligere romaner, Francesco Tardellis Sten og Den Yderste Rampe ud af trykken, og dermed kan Bo Johansen kalde sig forfatter.

Og selvom skrivetrange altid har ligget og ulmet i ham, så var det først for 11 år siden, at det for alvor tog fart. Her åbnede han butikken Vin og Vin, og kastede sig ud i livet som selvstændig.

- Man opdager jo, at der er nogle stille perioder i butikken, og dem kan man så bruge til at skrive, siger han.

Hjemme bruger han også hellere tiden med fingrene på tastaturet end på så meget andet, og når der lige er en halv time uden noget på programmet, sætter han sig ved computeren.

- Det ender oftest med, at jeg sidder meget længere tid, end jeg havde planlagt. Når først jeg kommer i gang, kan jeg ikke slippe det igen, siger Bo Johansen.

Socialrealisme og fantasy Vinsælger-forfatteren lægger ikke skjul på, at hans største inspirationskilde er den japanske forfatter Haruki Murakami, der bevæger sig i genren magisk realisme, hvor hovedpersonerne ofte er helt almindelige mennesker, der pludselig kommer ud for noget mystisk,

- Min skrivestil er en blanding mellem socialrealisme og fantasy. Alle bøger handler om mennesker, der har udfordringer eller kvaler, læseren kan relatere til. Det blander jeg med et magisk twist, hvor overnaturlige kræfter og hændelser kommer i spil, siger Bo Johansen.

Han forklarer, at det magiske element stiller krav til forfatteren.

- Når alt kan lade sig gøre, skal man gøre sig umage for, at det ikke stikker helt af, Selvom der er overnaturlige kræfter i spil, skal det alligevel virke naturligt og sandsynligt for læseren, siger han.

Netop derfor er han også stor beundrer af Murakami.

- Han formår simpelthen at slippe afsted med de mest utrolige ting i sine bøger, siger Bo Johansen.

Netop den magiske realisme er ifølge forfatteren en genre, som meget få danske forfattere beskæftiger sig med. Det er et lille hjørne af romangenren, hvor Bo Johansen øjner et lille hul i markedet.

- Vi er et land af krimiforfattere, og vi har rigtig mange dygtige forfattere, som kan strikke et fængende og spændende plot sammen, siger han.

- Men her er en genre, som ikke er så udbredt blandt danske forfattere.

Kan ikke forceres Selvom Bo Johansen ofte går til og fra sine bøger, og de altid består af flere spor, som fletter sig sammen, så er fremgangsmåden altid den samme. Han skriver bogen fra start til slut, som den skal læses.

Han har altid en idé om, hvor bogen starter, og hvor den skal ende, men det gør ikke noget, hvis det ændrer sig undervejs. Sådan går det faktisk altid.

- Der sker altid ændringer, når jeg først begynder at skrive. Nogle gange opdager jeg, at historien ikke kan nå fra start til slut, som jeg havde tænkt, og så ændrer det sig, siger han.

At han insisterer på at skrive i den rigtige rækkefølge betyder også, at han ikke kan springe videre til et andet sted i fortællingen, hvis han render ind i en skriveblokade eller plottet er svært at drive fremad.

- Jeg har efterhånden fået så stor tro på, at jeg nok skal komme videre, så jeg er ikke nervøs, når jeg går i stå, siger Bo Johansen.

Faktisk bliver han bare ved med at skrive videre, selvom han inderst inde ved, at det er noget juks, som aldrig vil ende i den endelige udgave.

- Når jeg fortsætter med at skrive, så holder jeg underbevidstheden i gang, og på et eller andet tidspunkt, oftest når jeg laver noget andet end at skrive, går det op for mig, hvordan historien kommer videre, siger han.

Derfor er han også typen, der har notesblokke liggende flere steder, så de gode idéer altid kan skrives ned, når de dukker op.

