Ville stjæle 26 stikkontakter

Mandag den 23. april kl. 18.45 blev en 35-årig mand fra København sigtet for butikstyveri i et byggemarked på Industribuen i Ishøj, da han blev tilbageholdt af en butiksdetektiv, efter han havde forsøgt at stjæle 26 stikkontakter. Manden erkendte over for patruljen, at han ikke havde betalt for dem.