Villaejer var hjemme under indbrudsforsøg

Søndag var der indbrud i en villa på Troldmands Alle. Her hørte en beboer, at en rude blev knust, og snarligt efter så han, at en person gik på Strandvejen væk fra gerningsstedet med en nettopose i hånden. Villaejeren oplyste, at han havde set, at en person forinden kom til stedet i en hvid varevogn, som vedkommende parkerede på grusparkeringen på Troldsmands Allé, hvor flere nye huse er under opførelse. Anmelderen og flere andre løb efter personen, som var langt foran dem. Ved Håndværkervej forsvandt personen i et villakvarter. Han blev senere anholdt og sigtet i sagen.