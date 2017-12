Se billedserie En uddannelse i iværksætteri har styrket Lea Kaliszan i at gøre alt, hvad der står i hendes magt for at realisere en ?gammel hobby med udlejning af brugte brudekjoler, der er stukket af med hende?. Det hele startede med et impulskøb af en bunke brugte brudekjoler med blonder og pailletter i Kirkens Korshær for et par år siden.

Send til din ven. X Artiklen: Vil udleje brugte brudekjoler i Asien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil udleje brugte brudekjoler i Asien

Sydkysten - 16. december 2017 kl. 19:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lea Kaliszan, der i marts 2017 åbnede butikken Brides by Kaliszan i Jersie, har med et 12-tal til eksamen i uddannelsen 'Iværksætteri i praksis' fået mod på at forfølge sin drøm om at udleje brugte brudekjoler ikke bare til danskerne men også til unge, rige asiatiske brude.

Året før brylluppet tager mange rige asiater til Europa for at få taget 'pre-wedding photos' iklædt tre til fem kjoler, som lejes til formålet. Billederne udstilles efterfølgende til brylluppet. Asiaterne har endnu ikke fået øje på, at Danmark og Lea kan noget særligt i den sammenhæng. Men det kan de få, mener Lea Kaliszan, der fik lagt en markedsføringsstrategi til at erobre det danske og asiatiske marked, da hun gennemførte iværksætteruddannelsen i ErhvervsCentret.

- Jeg har været rigtig glad for at tage uddannelsen i iværksætteri i ErhvervsCentret. Det har været både sjovt og lærerigt for mig at arbejde struktureret og intensivt med markedsføringen af min egen forretningsidé og samtidig møde så mange ligesindede med en passion om at få succes som selvstændig. Jeg har helt klart fået nogle redskaber til at markedsføre mig med, så jeg forhåbentlig kan få nye kunder, der ikke ønsker at betale 15.000 kroner for at eje en ny brudekjole. Uddannelsen gør, at jeg nu kan sætte ord på, hvad det er, jeg skal gøre for at komme godt videre med min forretning, fortæller Lea, der for mange år siden har taget en ph.d. i nærorientalsk arkæologi.

Endnu kan Lea ikke leve af at udleje brugte brudekjoler fra den romantisk indrettede butik, hvor genbrugsmøbler og gamle lysekroner skaber en festlig stemning i den gule landejendom på Åsvej 3 i Jersie. Her har Lea samlet cirka 150 brugte, smukke brudekjoler, som hun sælger og lejer ud i alle mulige størrelser og stilarter for eksempel retro, vintage og helt traditionelle; og en tilretning af kjolen er også med i prisen. Hun har på uddannelsen fået input til, hvordan hun blandt andet med en brandingindsats på sociale medier og en kick-start af et fondsfinansieret branding-projekt kan få brudebutikken med det bæredygtige forretningskoncept kendt i Danmark og på sigt Asien.

'Ugens kjole'

Leas nye strategi går blandt andet ud på, at hun på de sociale medier vil præsentere 'ugens kjole' og 'månedens brudepar' med billeder af dem fra prøvningen og det efterfølgende bryllup.

- Jeg håber, at jeg ved at annoncere intensivt på Facebook, Instagram og DBA kan få sat min butik på landkortet, så flere ugifte kvinder lægger vejen forbi til en hyggelig 'brudekjole-prøve-amok'-oplevelse af et par timers varighed. Det skal være en fest at finde den rigtige kjole hos mig. Kunderne må gerne komme med deres veninder og få en fantastisk oplevelse. Kaffe og kage, et glas vin eller champagne og en tilretning af kjolen hører også med til en god handel hos mig, siger Lea med et stort smil og tilføjer, at hun som en del af den nye markedsføringsindsats også vil til at omdele 'old school flyers' på cafeer og uddannelsesinstitutioner i indre København.

Ifølge Leas budgetter, som hun udviklede på uddannelsen og fremlagde til eksamen, er det kun en lille kundefremgang, der skal til, for at hun kan betale huslejen til brudekjolebutikken. Det er i første omgang det vigtigste for hende. Lea har nemlig også en indtægt som selvstændig konsulent inden for rådgivning og administration af EU-midler. Kombinationen med at have begge job er perfekt, mener Lea, der dog fremover har tænkt sig at bruge mere tid på at få brudebutikken til at blomstre, så hun får råd til at ansætte flygtninge til at tilrette kjolerne.

- Indtil videre kan jeg ikke leve af min butik, men jeg kunne godt tænke mig at få råd til at gøre en forskel for flygtninge, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet. Udfordringen for mig har siden åbningen i foråret været at få udbredt kendskabet til butikken og turde komme ud over rampen med at få nye kunder. Kunderne i min butik kommer ikke nødvendigvis igen. Jeg er udfordret på, at de fleste kun køber eller lejer en brudekjole én gang i livet, siger Lea.

Danmark som bryllupsland

For at få hul på det asiatiske marked har Lea i øjeblikket en praktikant engageret i Kina, der arbejder på at indlede et samarbejde med rejsearrangører med speciale i 'pre-wedding photo shoot-rejser' til Europa for velhavende kinesere. Lea har også tænkt sig at tage kontakt til blandt andre Visit Denmark og Greater Copenhagen for at høre, om de vil samarbejde med hende om at brande Danmark som turistland i forhold til photo shoot-fænomenet, der er meget stort i Asien. Ideen er i første omgang at få nogle asiatiske par herop, der kan få taget brudebilleder med Leas kjoler via temabaserede photo shoots forskellige steder i Danmark.

- Jeg vil arbejde målrettet med at få godt greb i det asiatiske marked. Her er et potentiale for mig og hele landet, idet velhavende asiatere, der skal giftes, tager afsted sammen med deres egen fotograf til for eksempel Paris, Rom, London og Prag for at få taget førbryllupsbilleder iført forskellige kjoler. De medbringer selv tre til fem kjoler, typisk med stramt liv og meget stort skørt og helst også langt slæb, som lejes til formålet. De har også aftaler med frisører, limousineservice og makeupartister i besøgslandet. Min idé er at få lavet et online billedkatalog og skabt kontakt til en række rejsearrangører i Singapore, Taiwan, Kina og Malaysia, som har specialiseret sig i disse rejser, og få dem til at se ideen i, at kunden kan leje kjolerne 'on location' i stedet for at skulle medbringe dem på rejsen. Hele konceptet er at sælge Danmark i forhold til temaer som 'Fairytale Denmark', 'Det bæredygtige Danmark', 'Wonderful Copenhagen' og 'Oldest Kingdom in the World', fortæller Lea.

Uddannelsen 'Iværksætteri i praksis', som Lea har taget, udbydes igen i ErhvervsCentret i samarbejde med Copenhagen Business Academy med start til januar 2018. Tilmelding sker via ErhvervsCentrets hjemmeside.