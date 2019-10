For at sikre drikkevandet vil Enhedslisten have Ishøj Kommune til at stoppe med at bruge sprøjtegiften glyfosat. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vil stoppe Ishøjs brug af sprøjtegift

Sydkysten - 19. oktober 2019

Ishøj: Under Ishøj ligger betydelige drikkevandsreserver, og derfor vil Enhedslisten have kommunen til at stoppe med at bruge glyfosat - bedre kendt som sprøjtegiften Round-up.

- Det er et forslag, som er i Enhedslistens ånd, at vi skal lade være med at forgifte naturen. I Ishøj bor vi ovenpå en stor del af Københavns drikkevand, og der er jo konstateret, når man ser på Geus' kort over forurening af vandboringer, at der er fundet rester af glyfosat i en boring ved Thorslunde, siger Ole Wedel-Brandt som sidder i byrådet for Enhedslisten. Han henviser til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, som undersøger undergrunden, har fundet giftrester i Thorslunde.

For at undgå at gøre skade på drikkevandet foreslår Enhedslisten, at kommunen stopper med at bekæmpe ukrudt med sprøjtegifte ved årets udgang.

- Behøver man bekæmpe så meget ukrudt, siger han og forklarer, at kommunen sagtens kan være lidt grønnere med lidt mere ukrudt rundt omkring. Men han anerkender, at man ikke bare kan lade alting gro vildt og voldsomt.

Gift eller geder

Borgmesteren mener ikke, at man helt kan undvære sprøjtemidlerne:

- Vi har haft lidt problemer med bjørneklo, så vi kan nok ikke helt undvære det, siger borgmester Ole Bjørstorp (S), som understreger at kommunen bruger meget få pesticider.

Ole Wedel-Brandt er enig i at eksempelvis de invasive planter skal bekæmpes, men mener, at der er andre måder.

- Vi er nødt til at bekæmpe japansk pileurt og bjørneklo. Men geder og får har ikke så meget mod at spise bjørneklo, så der er et alternativ til giften, forklarer han.

Forslaget har været behandlet i byrådet, men blev sendt videre til Klima- og Miljøudvalget, som nu skal tage stilling til, hvorvidt kommunen skal stoppe med at sprøjte.

Undgå det i haven

For at undgå, at der bliver brugt mere sprøjtegift end allerhøjest nødvendigt, håber Ole Bjørstorp da også, at private vil undlade at bruge det:

- Vi kan i kommunen ikke forbyde private at bruge det, men vi må henstille til, at man ikke bruger det i haverne, siger han.

