Anna Joensen og hendes mand gennemlevede lidt af et marerigt torsdag aften, da deres piger var blevet væk. Hele havnen begyndte at lede, indtil politiet kom tilbage med dem. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Vil sige tak: Hele havnen ledte efter piger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil sige tak: Hele havnen ledte efter piger

Sydkysten - 10. juli 2021 kl. 12:12 Af Søren Schaadt Larsen soeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen

Ishøj Havn: Anna Joensen og hendes mand nåede at frygte det værste, da hendes to piger pludseligt var forsvundet torsdag aften på Ishøj Havn. Og nu vil hun gerne takke personalet på Café Sesa og Restaurant Værftet, for at smide alt hvad de havde i hænderne for at lede efter pigerne på ni og 13 år.

- Det var rigtigt, rigtigt sødt af holdet af medarbejdere, der ledte. Hver eneste medarbejder, som havde været på arbejde i mange timer, gik i gang med at lede. Jeg er så rørt af den medfølelse, vi har fået, fra de her mennesker. Vi vil meget gerne sige tak, og anerkende deres indsats. Det er forfærdeligt når børnene er væk, vi var meget stressede, forklarer Anna Joensen.

På grund af det gode vejr var Anna Joensen og familien taget fra Valby, hvor de bor, til Ishøj Havn:

- Vi tog ud for at få en is og nyde det gode vejr. Vi elsker at komme i Ishøj Havn, det er så hyggeligt, siger hun.

Anna Joensen og hendes mand skulle snakke sammen, og gik derfor lidt foran pigerne.

- Så siger vi til dem, at de skal følge med. Og så kunne vi se, at de legede på den lille legeplads. Og fem minutter efter gik vi tilbage, og så var de væk. De leger normalt på legepladsen i timevis. De kender legepladsen og stedet, så vi var egentligt ikke bekymrede, forklarer Anna Joensen.

- Vi gik lidt rundt og kiggede efter dem, siger hun.

Men som minutterne gik og børnene stadig ikke dukkede op, begyndte bekymringerne at presse sig på:

- Der begyndte at være færre mennesker, og det begyndte at blive mørkt. Vi ringede til politiet, og de sagde, det var mystisk og de sagde, vi kommer med det samme. Så går vi selvfølgeligt rundt og snakker med folk og hører om de har set dem. Vi gik til cafeer om de havde set vores piger. Lige pludseligt var der 15 mennesker, der ledte. Alle medarbejdere fra cafeerne. Både tjenere og bartendere og ejere, siger Anna Joensen.

- De ledte en halv time eller fyrre minutter. Vi begyndte at tænke en masse og gik næsten i panik. Vi begyndte at tænke, om de var blevet bortført, eller hvad ved jeg. Om de var faldet i vandet. Vi begyndte at frygte det værste, lyder det fra Anna Joensen.

Men lige så pludseligt som pigerne var forsvundet, lige så pludseligt dukkede de op igen - og det var patruljen fra Københavns Vestegns Politi, som havde fundet dem:

- Lige pludseligt kom politiet. Pigerne var gået på stranden selv, hvor de havde leget. Politiet fandt dem, da de var på vej tilbage fra stranden. For pigerne var det bare en dejlig tur til strandne, men det var et mareridt for alle os andre, lyder det fra Anna Joensen, som forklarer, at hun og hendes mand aldrig har oplevet noget lignende:

- Jeg har aldrig oplevet en lignende følelse, jeg var helt fortabt over, at børnene var væk i en time. Man tænker om de var faldet i vandet, var druknede, om de var blevet kørt væk. De vidste godt, at de ikke må gå væk. De gør det aldrig uden at sige noget... Min mand har fået nogle grå hår, og det har jeg nok også, siger hun og griner lidt af situationen, men lader alligevel forstå, at det bestemt ikke var sjovt i øjeblikket:

- Man ved ikke hvad man skal gøre. Det var som den værste gyser, siger hun og gentager, at hun meget gerne vil sige tak til alle de, der hjalp med at lede torsdag aften.

- Det var meget rørende.