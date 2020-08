Der er mulighed for at holde områdets strande rene, samtidig med at man får en smule motion, når Garbage Run arrangerer strandoprydning i de kommende weekender.

Vil du hjælpe med at holde stranden ren?

I de kommende weekender vil frivillige kræfter sørge for, at Sydkystens og Vestegnens strande bliver fri for skrald.

Sydkysten - 06. august 2020 kl. 09:46

I de kommende weekender kan du hjælpe med at holde områdets strande rene, hvis du altså har lyst.

Garbage Run er et frivillig baseret miljøinitiativ, der lige nu arbejder med projekt "Stranden op af skraldespanden". Formålet er, at Sydkystens og Vestegnens strande skal rydde for affald. På den måde kan man undgå, at affaldet ender ude i havet.

Lørdag 8. august er det Hvidovre Strand, der ryddes op og søndag 9. august gælder det Brøndby Strand.

Weekenden efter rykker arrangementet til Ishøj Strand om lørdagen, mens Vallensbæk Strand gøres ren om søndagen. Alle dage mellem klokken 12 og 16.

Alle kan deltage, og Garbage Run sørger for aktiviteter for både store og små. Det vil være muligt at rydde stranden for affald, samtidig med man lærer om klimaet og har det sjovt. Man vælger selv, hvor mange aktiviteter man ønsker at deltage i.

Alle er velkommen uanset om man bare vil gå eller løbe en tur og samle affald, eller hvis man ønsker at deltage i det fulde program for dagen. Vores events henvender sig til alle, der har lyst til at slå et slag for miljøet og få frisk lidt luft og vind i håret. Kom med din ven, familie eller alene og få en dejlig og oplevelsesrig dag på en af Vestegnens skønne strande.

Der er aktiviteter fra 12-16 i løbet af dagen. Vær med til at samle affald og lav dit eget affalds kunst. For de mindste arrangeres der skattejagt og alle kan deltage i vores skralde-quiz. Der vil også være mulighed for at dykke ned i mikroplastik og andet skrald gennem mikroskop.

Man kan tilmelde sig ved at finde Garbage Run på Facebook. Man kan også blot møde op på dagen.