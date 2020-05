Vil bygge seniorboliger på Vandgrunden

Vandgrunden, et lille grønt område mellem Vestegnen HF&VUC og Løkkekrogen i Vallensbæk Nord, skal bruges til senioregnede boliger. Det mener de konservative i Vallensbæk Kommune.

- Vi vil bygge noget for seniorerne i nord. Det er noget, som er efterspurgt, forklarede borgmester Henrik Rasmussen (K) for nyligt på byrådsmødet.

Socialdemokraterne mener også, at det er en god idé at inddrage arealet til boliger, men ønsker at det skal være almene seniorboliger, mens Dansk Folkeparti mener, man bør droppe planerne: