Se billedserie Sådan kommer den nye badeanstalt til at se ud. PR-foto

Vil begynde byggeri trods manglende tilladelser

Sydkysten - 24. september 2020 kl. 19:03 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havneområdet i Vallensbæk skal udvikles, og hvis projektet, som ønsket, skal stå klar til næste sommers badesæson, skal entreprenørerne i gang hurtigst muligt.

Men går man i gang nu, mangler de sidste tilladelser, hvilket fik Dansk Folkeparti til at holde sig tilbage fra at stemme for projektet:

- Vi er lidt nervøse for, at man begynder inden man har fået tilladelserne. Det koster 630.000 kroner, at etablere arbejdsvej, de er spildte, hvis man ikke får tilladelserne, lød det fra Kenneth Kristensen Bert (DF), som undlod at stemme på grund af usikkerheden.

Arbejdsvejen er planlagt til at blive anlagt i august til oktober - altså nu. Men hvis der ikke bliver givet tilladelse skal arbejdsvejen fjernes igen.

Vallensbæk Kommune har i år to projekter, som er blevet sat i bero på grund af klager - et ved Haveje i Strandparken og det store ejendomsprojekt Vallensbæk Byhaver. Derfor frygter Kenneth Kristensen Berth, at det kan ske igen - særligt hvis man går i gang inden alle tilladelser er hentet hjem:

- Vi er blevet usikre på det her. Det er vi efter Havaje. Vi er klar over, at der var en klage på tidspunktet. Men det kan være, at der kommer en klage igen. Vi kan ikke forsvare at begynde på projekt, inden vi har tilladelserne på plads. Vi vil hellere have projektet forsinket, forklarer han.

Socialdemokraterne var ligeledes lidt bekymrede over de manglende tilladelser, men valgte at stole på de garantier, der blev givet.

- Vi er lidt bekymrede over, at vi starter op inden vi har fået de sidste godkendelser. Men jeg synes, vi har fået gode nagelfaste garantier fra borgmester og forvaltning om, at det kan vi godt.

Først og fremmest vil vi gerne i gang, forklarede partiets gruppeformand Søren Wiborg.

Marianne Friis-Mikkelsen (K), næstformand i Teknik- og Miljøudvalget fremlagde sagen på kommunalbestyrelsesmødet. Hun garanterede, at godkendelserne vil komme i hus:

- Selvfølgeligt bliver det da godkendt. Det tror jeg på. Det er helt stensikkert, forklarede hun.

Avisen har efterfølgende talt med borgmester Henrik Rasmussen om årsagen til, at man ikke venter på tilladelserne og hvordan man tør fortsætte uden. Her lyder forklaringen, at man er ved at miste tålmodigheden:

- Nu har vi ventet fire år på tilladelser. Planloven gav mulighed for, at vi kunne lave de her ting. Men så skal vi stadig søge tilladelser alle mulige andre steder, lyder det fra borgmesteren.

I april søgte kommunen Kystdirektoratet om tilladelse til anlæg af badeanstalten og molepromenaden. Her har Kystdirektoratet oplyst Vallensbæk Kommune om, at der er en forventet sagsbehandlingstid på op til seks måneder.

- Vi arbejder stadig på at få tilladelserne i hus. Og det håber jeg da også, at vi får. Vi tænker på de værdier, som et sådan projekt ville betyde for borgerne. Vi tager også denne beslutning med til styrelsen. Giv os nu noget - en deltilladelse eller noget. Vi arbejder på at få dem til at spille med, siger borgmesteren, som forklarer:

- Vi kan jo heller ikke sige til vores borgere, at hver gang de kommer med noget, at der så er seks måneders sagsbehandling.