Viktoria tog til USA i et år og fik oplevelser for livet

- De bedste oplevelser, jeg havde, var at være på tur rundt i 21 stater i USA sammen med alle de andre udvekslingsstudenter fra Rotary.

Det siger 16-årige Viktoria Henriksen, som for nylig er vendt hjem efter et års ophold i USA.

Viktoria har været udsendt af Greve Rotaryklub som et led i Rotarys udveksling af unge.

Viktoria boede i den lille by Cooperstown i staten New York cirka 350 kilometer nord for New York City. Viktoria boede hos to familier. Den første familie bestod af Mary og Joseph. Joseph var pensioneret politimand, og Mary var sygeplejerske. De havde to børn, hvoraf Viktoria hurtigt blev gode venner med Rebecca, den jævnaldrende yngste. Når de skulle i skole, kørte Viktoria sammen med Rebecca i bil til og fra skole, da man jo bare skal være 16 år for at måtte køre bil i USA.

- Det var ret sejt, og det er jo ikke noget, man kender fra Danmark, siger Viktoria.

Den anden familie bestod af lægen Dean og den hjemmegående Mandy. De havde voksne børn, som ikke boede hjemme. Dean arbejdede næsten altid, men alligevel tog familien sig tid til Viktoria. De tog hende tit med på ture, herunder skiferie og en tur til den gamle danske besiddelse St. Thomas.

Viktoria gik i den lokale high school fra klokken 8 til 15. Herefter deltog hun ofte i forskellige sportsaktiviteter som basketball, svømning og softball. Viktoria er elitegymnast hjemme fra Danmark og var ved afrejsen til USA i super god form. Derfor var alle sportsaktiviteterne i USA ikke noget problem for Viktoria.

softball førte til at Viktoria deltog i et stævne i Orlando i Florida, og det ligger jo dejlig tæt ved Disneyland, hvortil alle deltagere havde fri adgang. Det var ret sjovt, fortæller Viktoria.

Viktoria syntes godt om den amerikanske skole. Lærerne var gode, og selvom Viktoria på grund af sine engelskfærdigheder hjemme fra Danmark kunne følge med i undervisningen, syntes hun alligevel, at skolegangen i USA lå i betydeligt mere faste rammer end i Danmark.

- Man lærer meget, siger Viktoria og fortsætter:

- Men det er hårdt. Der er meget terperi, som ikke kendes fra det danske skolesystem længere.

Jul og nytår var lidt anderledes end i Danmark. Der var ikke så megen festivitas som i Danmark, og til nytår var der absolut intet fyrværkeri. Viktoria fik fine gaver, men der var ikke nogen dans om juletræet. På det punkt savnede Viktoria den gode, gamle danske jul.

Men så er der jo Thanks Giving og Påske. Der er familierne samlet, og der bliver ikke sparet på noget ved disse højtider.

Der var så mange gode oplevelser, at Viktoria næsten ikke har ord for det. Hendes allerbedste veninde hed Kaitelyn. Hun gjorde alt for Viktoria. De tog til forskellige arrangementer sammen og lavede en masse andre ting.

Viktoria skulle have været til Lukas Graham koncert i New York, men i sidste øjeblik blev koncerten aflyst. I stedet blev det så til en broadway musical, the Waitress, for Viktoria. Den er ikke kendt i Danmark, men alligevel en kæmpe oplevelse.

Når vi nu snakker om musical, så medvirkede Viktoria også selv i en musical, hvor hun skulle synge og danse. Da Viktoria er øvet i rytmisk gymnastik, så var dansen ikke det største problem, men at skulle synge, siger Viktoria, var lettere grænseoverskridende. Men det lærer man meget af.

- Nu er jeg blevet fuldt fortrolig med at stå foran et publikum og holde foredrag. Det er ikke noget. som rører mig længere. Men før jeg rejste, var det absolut ikke noget, jeg brød mig om.

- Min allerstørste oplevelse var dog turen rundt i hele 21 af USA's 50 stater. Man boede praktisk talt i bussen sammen med 50 andre udvekslingsstudenter. Det var helt vildt sjovt", fortæller Viktoria.

Turen varede en hel måned, og af højdepunkterne kan nævnes: Washington DC med Det hvide Hus og Capitol. Grand Canyon, Niagara Falls, Mt. Rushmore - klippen med hovederne af fire amerikanske præsidenter, den kinesiske bydel i San Fransisco, Elvis' hus Graceland, Hollywood Boulevard i Los Angeles og meget, meget mere.

- Ja så meget, at det var helt overvældende. Der var mange nationaliteter med på turen, og derfor får man et indblik i de forskellige kulturer, væremåder og mange gode venner, tilføjer Viktoria.

Nu er Viktoria så kommet hjem igen, et år ældre og rig på erfaring, som næsten ikke kan betales for penge. Viktoria er startet i 1. G på Greve Gymnasium. Hun har fundet et fritidsjob og har genoptaget sin træning til rytmisk sportsgymnastik. - Det er lidt hårdt fortæller Viktoria, for nok er man blevet meget klogere efter et år i USA, men nu gælder det om at komme i form. Viktoria er også kommet i bestyrelsen for Rotex, som er en forening under Rotary for udvekslingsstudenter, som har afsluttet deres ophold. Rotex holder foredrag og hjælper udvekslingsstudenter med praktiske forhold og med at finde sig til rette.

Viktoria skiver stadig med sine værtsfamilier og især med alle de nye venner, hun har fået under sit ophold i USA.

- Jeg må indrømme, at det har været det mest begivenhedsrige år i hele mit liv, siger Viktoria og tilføjer, at hun er Greve Rotaryklub meget taknemmelig for, at hun fik muligheden.