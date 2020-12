Retssagen fortsætter 10. december, hvor der også afsiges dom. Arkivfoto

Vidne i retten: Han fortalte om overgreb mod datteren

Et vidne forklarede i retten, at en 61-årig mand, der er tiltalt for overgreb mod børn, fortalte ham om overgreb mod sin egen datter. Den tiltalte afviser.

Sydkysten - 02. december 2020 kl. 14:06 Af Emil Abkjær Kristensen

Det var vidnernes tur til at afgive forklaringer, da anden retsdag i sagen mod en 61-årig, der blandt andet er tiltalt for overgreb mod børn, blev afviklet. Dagen handlede i høj grad om de anklagepunkter, hvor den 61-årige nægter sig skyldig eller erklærer sig delvist skyldig. Han nægter sig skyldig anklager om overgreb mod sin egen datter, da hun var mellem nul og to år gammel, han nægter sig skyldig i overgreb mod en 10 eller 11-årig handicappet dreng, som han var chauffør for, og han erklærer sig kun delvist skyldig i anklager om overgreb mod en 17-årig handicappet pige, som han også var chauffør for.

