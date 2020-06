Video og billeder: Kanonslag fyret af i boligområde

Lørdag var politiet igen forbi Askerød i Hundige.

De fik klokken 22.09 en ukonkret anmeldelse om uorden og uro i området, og da de kom dertil, blev der affyret lidt fyrværkeri, herunder kanonslag.

Midt- og Vestsjællands Politi afviser, at politiet følte sig truet under besøget i Askerød-bebyggelsen, og de fortæller, at der hverken har været sigtelser eller anholdte i forbindelse med uroen.

Politiet forklarer samtidig, at da der var ro igen, trak de sig hjem igen.