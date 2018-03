Video: Dronningen afslørede nyt værk

- Det var nemmere, da der kun var ét barnebarn, men pludselig kom der mange, og så fik jeg travlt, lød det fra Dronningen til stor latter for de fremmødte, hvor flere af dem var kunstnere. Dronningen er kendt for at være glad for håndværk, og det siges, at hendes designs til broderierne, som er udstillet på Greve Museum, tager noget tid for brodøserne at færdiggøre, fordi Dronningen er meget teknisk anlagt i sine designs.