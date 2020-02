Se billedserie Jeppe Struve Larsen er ansat som Solrød Gymnasiums nye vicerektor.

Send til din ven. X Artiklen: Vicerektor med slag i Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vicerektor med slag i

Sydkysten - 12. februar 2020 kl. 09:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. februar tiltrådte Jeppe Struve Larsen stillingen som Solrød Gymnasiums nye vicerektor. En mand, der sætter stor pris på daglig elevkontakt, pædagogisk udvikling, faglige udfordringer og ja, sit elskede trommesæt.

Struve Larsen er nemlig uddannet inden for musikvidenskab, så foruden sit andet fag oldtidskundskab, kan han undervise i musik på gymnasiet.

Ikke desto mindre er det ledelsesarbejdet, der de sidste 12 år har optaget ham professionelt.

- På Skt. Annæ Gymnasium tog jeg den slagne vej fra årsvikar til fastansat, fra underviser til uddannelsesleder, fortæller han, og fortsætter:

- Hvor Skt. Annæ rummer en smule færre elever end Solrød Gymnasium, ser jeg allerede nu flere lighedspunkter mellem de to skoler.

Han rykker sig lidt frem i stolen og fortsætter med et lille smil.

- Jeg kunne jo ikke holde mig væk fra mit nye gymnasiums Åbent Hus-arrangement den 20.1. Allerede her blev det synligt for mig, hvor mange engagerede elever, der går på skolen. Over 175 elever var mødt frivilligt op og demonstrerede i det ene lokale efter det andet, at de er i stand til at omsætte teoretisk faglig viden til praksis og formidling. Jeg kunne se, hvordan de trods deres unge alder turde at stille sig frem på scenen og tage ordet foran over 500 fremmødte gæster. Flere af dem er tydeligvis vant til at have indflydelse på deres gymnasium, tænkte jeg den aften, mens jeg stod og nød stemningen oppe på scenen.

På spørgsmålet om, hvilken type unge, han tror, der søger ind inden den 1.3 er han ikke i tvivl om.

- Det tror jeg er unge, som kan relatere sig til lærerne og de ældre elever, som de mødte i løbet af aftenen. Nogle af de kommende elever vil få brug for en ekstra hjælpende hånd, andre vil kaste sig over talentudvikling eller bare ned i fagene i det daglige skema. Men netop det, at et gymnasium kan favne begge dele, synes jeg er utroligt vigtigt.

Medindflydelse

- På Skt. Annæ lå det mig altid meget på sinde at arbejde med alle slags elevers behov. Det kan jeg tydeligt fornemme, at man også gør på Solrød Gymnasium inden for mulighedernes rammer, fortæller han.

Ifølge Jeppe Struve Larsen kan vi som mennesker ikke undgå at have perioder, hvor der virkelig skal præsteres. Men sker det i en god proces, og hvor eleverne føler medindflydelse, så vil de i mange tilfælde opleves positivt.

Elever, der tør mene noget, har Jeppe Struve Larsen allerede nu fundet kontakt til på sin nye arbejdsplads. Elevrådet havde nemlig ikke kun en repræsentant med til ansættelsessamtalerne, de var også på listen over nogle af de første, som den nye vicerektor var sat til at møde af rektor, Bjarne Thams.

- Det, fortæller Jeppe, synes jeg er enormt positivt, og elevrådet og jeg har faktisk allerede påbegyndt samarbejdet. Vi skal jo som alle andre skoler i gang med den årlige elevtrivselsundersøgelse og det efterarbejde, som følger med for at skabe udvikling ud fra svarene.

At elevrådet er et vigtigt organ på skolen, er Jeppe ikke et sekund i tvivl om.

- Det bekræfter eleverne i, at det nytter at bruge sin stemme, og det giver ledelsen og lærerne mulighed for bedre at forstå, hvad der rører sig blandt eleverne.

Familiefar med jazz på hjernen

Jeppe Struve Larsen var selv politisk bevidst og engageret allerede som ung, hvor han i 16-års alderen samtidigt forelskede sig i sit instrument, der senere skulle lede ham ind på drømmestudiet og ind i jazzverdenen på hobbyplan. Beskedent fortæller han, at han ikke have nogle håndværksmæssige skills at prale med, men at han til gengæld søgte udfordringer i de skolefag han kendte godt i forvejen. I dag er han gift med Marlene og far til Jonatan på 17 år og Lea på 13 år.

Adspurgt, hvad hans bedste råd til unge mennesker generelt er, svarer han prompte:

- Brug din stemme. Kast dig ud i livet. Også i den del, der føles svært. Som ung må vi gerne mene noget, også selv om andre møder os med andre perspektiver. Mødet med andre menneskers holdninger får os ikke til at fremstå dumme. Det viser bare andre, at vi tør blive klogere og mere nuancerede".