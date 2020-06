Sengül Deniz fylder 50. PR-foto

Viceborgmester Sengül Deniz fylder 50

Sydkysten - 16. juni 2020 kl. 08:25

Den 16. juni fylder 1. viceborgmester Sengül Deniz 50 år. Rigtig mange af Ishøjs borgere kender Sengül og møder hende dagligt rundt om i Ishøj, hvor hun altid har tid til at tale med alle om både store og små ting. Men Sengül er også kendt fordi hun siden 2006 har siddet i byrådet i Ishøj, hvor hun var den første kvinde med anden etnisk oprindelse til at blive valgt.

Sengüls far flyttede til Danmark i 1974 for at arbejde. Han blev så glad for Danmark, at han besluttede at invitere sine børn og sin kone herop. Som seksårig flyttede Sengül derfor til Danmark med sine to søskende og sin mor. Senere kom en fjerde søskende til.

Som voksen har Sengül de sidste 15 år arbejdet utrætteligt for Ishøjs borgere som byrådsmedlem. Hun var knapt blevet valgt ind, før hun blev formand for Integrationsrådet. Sengül ser Ishøjs mangfoldighed som en styrke, og hun fik gennem sit politiske arbejde ændret tankegangen i integrationsarbejdet, så integrationspolitikken i 2011 blev erstattet af en Medborgerpolitik. Integrationsrådet blev nedlagt og Medborgerforum opstod. Det er Sengüls fortjeneste. Hvor andre ser behov for integration, ser hun et behov for, at vi sammen skaber medborgerskab, og at vi sammen tager ansvar for udviklingen i vores kommune. Det gælder på tværs af etnicitet og på tværs af alder.

Efter de første to perioder i byrådet blev Sengül fra 2014 formand for Kultur- og Fritidsudvalget, og den post har hun bestredet siden. Det var var fra starten det helt rigtige match, hvor Sengüls fokus på at skabe fokus på demokrati hos vores medborgere, mødte Ishøjs stærke foreningsliv, der har fokus på netop det samme. Sengül har vist stort engament i Ishøjs foreningsliv og har været en drivkraft i at få udviklet vores kultur- og idrætsfaciliteter, så vi i dag kan tilbyde meget fine muligheder til alle vores borgere. På regionalt plan er hun valgt til formand for Kulturmetropolen - en aftale om kultursamarbejde med andre kommuner i Hovedstadsregionen

Ved konstituteringen efter sidste kommunalvalg blev Sengül 1. viceborgmester. Det har betydet, at hun har fået et endnu tættere samarbejde med hele organisationen. Det sættes der stor pris på. Det er ikke uden grund, at Sengül er en af de lokalpolitikere i Ishøj, der får allerflest stemmer. Ja faktisk får hun flere og flere personlige stemmer. Hun formår både at lytte og klart at formidle sine egne holdninger. Jeg ser frem til, at vi forhåbentlig kan fortsætte samarbejdet i næste periode også.

Tillykke med fødselsdagen, Sengül ønskes du af Ole Bjørstorp, Ishøjs Borgmester