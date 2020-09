Se billedserie - Der var en dag en fra kommunen, som ringede og sagde, at de kunne hjælpe os ud af sengen om morgenen, hjælpe med rengøringen og hjælpe os i bad, men det klarer vi selv. Det holder os jo i gang, siger Palle Nielsen. Foto: Janus Spøhr

Send til din ven. X Artiklen: 'Vi elsker stadig hinanden højt' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

'Vi elsker stadig hinanden højt'

Sydkysten - 17. september 2020 kl. 05:15 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lyder næsten som opskriften på en perfekt kærlighedsfilm. To mennesker møder hinanden på dansegulvet i slutningen af deres teenageår, og 65 år senere sidder de og kigger på hinanden med et smil på læben.

Nogle gange bliver fiktion overgået af virkeligheden. Det kan Palle Nielsen og Birthe Ovdal Nielsen skrive under på. Den 17. september kan de nemlig fejre, at det er 65 år siden, at de sagde ja til at følges ad resten af livet.

Som sagt så gjort. Da avisen er på besøg i lejligheden i Søjlegården, fornemmer man straks, hvorfor kærligheden har holdt så længe. Palle byder velkommen med et smil, mens Birthe nærmest kommer dansende hen over stuegulvet.

- Vi bruger mange anledninger til at holde en fest, siger hun.

Det gode humør var det, der fik krondiamantbryllupsparret til at finde sammen i starten af 1953. Palle dansede hos Bendixen i Husum, mens Birthe lærte dansetrin hos Esther Nielsen. De mødte hinanden til nogle dansemesterskaber og begyndte at danse lidt sammen. Da de blev gift i 1955, blev de også faste dansepartnere. De satte så meget fut i dansegulvet, at de fik hængt guldmedaljer om halsen som bevis på, at de var Danmarks bedste par i latinamerikanske danse i 1958, og de vandt også sølvmedaljer i standarddans.

Det gav en række invitationer til mesterskaber i udlandet, og parret har danset sammen i stort set alle europæiske lande gennem årene.

- Senere købte vi en bil og tog vores døtre med på ferie til Lido di Classe i Norditalien. Vi har altid haft et nært familieforhold, siger Palle Nielsen, der sammen med Birthe har tre døtre, fire børnebørn og to oldebørn.

En særlig indbydelse Da parret var stoppet med at danse, kom der en uventet invitation til de nordtyske mesterskaber, hvor mange internationale dansepar stod på deltagerlisten. Palle og Birthe var ikke i den bedste form og allierede sig derfor med en personlig træner. Han hersede rundt med sine elever og dikterede, at Palle skulle til at spise grøntsager.

- Det var det værste, jeg kendte til, siger Palle og griner.

Parret kom i form, tog ned til turneringen og vandt bronzemedaljen. I årenes løb har Birthe taget et designkursus, så hun kunne stå for at sy parrets dansetøj. Senere blev det solgt videre til andre dansere, så der var penge til at kreere noget nyt tøj.

- Dansen har givet os mange gode oplevelser sammen, og vi har fået mange venner, som vi stadig ser, siger parret.

Hvordan holder man kærligheden i live i 65 år?

- Vi har selvfølgelig haft vores diskussioner, men vi er aldrig gået i seng, før vi har snakket det igennem. Det er den måde, vi har klaret vores liv på, siger Palle.

- Palle kommer altid hjem med blomster, når han er ude at handle, siger Birthe.

- Så bliver jeg spurgt, hvad jeg fedter for. Vi er lykkelige sammen og elsker stadig hinanden lige så højt, som vi altid har gjort, siger Palle.

Da parret gik på pension, tog de på en lang bilrejse ned gennem Europa. Det er et blandt mange gode minder.

- Vi har ikke noget til gode. Vi har oplevet meget, siger Palle Nielsen og fortæller, at de er stoppet med at rejse.

Som 82 og 84-årig er helbredet ikke helt, som det har været, og Palle har efter mange års rygning fået KOL.

- Du fejler ikke en skid, lyder det fra Birthe med et grin.

- Desværre har Birthe fået alzheimers, men det klarer vi ved at hjælpe hinanden, siger Palle.

De små drillerier er en måde at forblive forelskede. Og så er der festerne.

- Vi holder mange fester, og mange af dem handler om at klæde sig ud, siger parrets datter, Annette, og viser et billede fra hendes 60 års fødselsdag, hvor Palle og Birthe slider skosåler på dansegulvet iført farverigt tøj.

Bruger mange penge Når man sidder i sofaen og hører om deres lange liv, får man hurtigt et indtryk af, at kemien altid har været god. Birthe og Palle har med hans ord tjent mange penge gennem livet.

- Men vi har også brugt mange penge. Vi er nogle hyggemennesker og har været meget ude at spise sammen. Penge er til for at blive brugt. Dem, der gemmer, gemmer til fanden, siger Palle Nielsen.

I dag jagter mange danskere kærligheden gennem datingapps på telefonen. Det er han glad for, at han ikke skal forsøge sig med.

- Det må være svært at prøve at finde kærligheden gennem en telefon. Vi lærte hinanden at kende stille og roligt via dans, som jo handler om godt humør. Det var en god måde at blive kærester på, siger Palle.

Parret holder lørdag en fest for familie og venner i det lokale beboerlokale, og på selve dagen, den 17. september, er der åbent hus og brunch i lejligheden i Søjlegården.