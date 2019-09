Send til din ven. X Artiklen: Vestegnskommune er Sjællands bedste til erhverv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vestegnskommune er Sjællands bedste til erhverv

Sydkysten - 10. september 2019 kl. 09:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Industri har netop offentliggjort deres årlige erhvervsklimamåling, og med en 15. plads på den liste, er Vallensbæk den best placerede kommune på Sjælland. Borgmester Henrik Rasmussen (kons.), glæder sig over Vallensbæks flotte placering. - De gode resultater er udtryk for et målrettet arbejde med at lette og smidiggøre vores service til virksomhederne, især også for de mange iværksættere. Vallensbæks placering som de bedste i landet, når det gælder samarbejdet om uddannelse er særligt opmuntrende. Uddannelsen af vores unge til fremtidens arbejdsmarked og samarbejdet med virksomhederne om de rette kompetencer, er et af de områder, som vi gerne vil udvikle endnu mere i fremtiden sammen med det lokale erhvervsliv, siger han. Det er ikke kun Vallensbæk, der gør det godt - for skal man være virksomhed på Sjælland, så har man det bedst på Vestegnen, fastslår undersøgelsen.

Læs også: Bundplacering hos Dansk Industri ærgrer politikere

Her rangerer kommunerne nemlig samlet set højere end de øvrige hovedstadskommuner, og de står samtidig for den største udvikling inden for alle ni kategorier, der afspejler de lokale erhvervsvilkår.

- Der er et bedre mindset at spore i flere af Vestegnens kommuner. Her står erhvervslivet ikke i modsætning til det lokale liv. Erhverv og lokalmiljø er i langt højere grad hinandens forudsætninger, siger formanden for DI Hovedstaden Poul Skadhede, som understreger.

- Mange steder kan vi se, at det medfører en større grad af proaktiv imødekommenhed fra kommunens side - og den form for erhvervsservice kan virksomhederne mærke.

Blandt den øverste tredjedel på landsplan finder vi foruden Vallensbæk også Høje-Taastrup og Ballerup kommuner. Ballerup markerer sig som dette års højdespringer på Vestegnen. Et hop på 19 pladser er det blevet til, og Ballerup Kommune er rykket fra en lunken 43. plads i 2018 til en flot 24. plads i 2019.

Hovedstadens tidligere "erhvervsklima-darling" Høje-Taastrup har derimod afgivet lidt af sit terræn og rykker sig fra en 11. plads i 2018 til en 19. plads i 2019.

Konkurrencen er hård, og ligger man i det øverste felt, kan man hurtigt ryge et par pladser op eller ned ved små ændringer. Høje-Taastrup skal derfor fortsat være stolte af at ligge i den gode ende og se erhvervsklimaundersøgelsen som en hjælpende hånd til at forbedre de områder, der trænger mest, siger Poul Skadhede.

Høje-Taastrup topper dog statistikken over landets bedste kommuner i kategorien 'Infrastruktur og transport'.

Vallensbæk Kommune scorer i år særligt højt på deres sagsbehandling, som er blevet vurderet 61 pladser højere end sidste år.

- Det er jo et superflot resultat, som udtrykker virksomhedernes tilfredshed med hurtig og kompetent behandling af eksempelvis deres byggesager. Vallensbæk løber med hovedstadens højeste rangering i denne kategori, så måske der er lidt inspiration at hente for nabokommunerne, opfordrer Poul Skadhede.

På landsplan løber Vallensbæk desuden med en førsteplads i kategorien 'Uddannelse', en tredjeplads i 'Infrastruktur og transport' og en ottende plads i kategorien 'Kommunens image', som bl.a. omfatter evnen til at tiltrække virksomheder og tilflyttere.

I den tungere ende af skalaen udtrykker virksomhederne i Vallensbæk et behov for, at der bliver gjort mere for at tiltrække arbejdskraft, herunder et ønske om et bedre samarbejde med jobcentrene.

Denne kritik er Vallensbæk ikke alene om at få blandt vestegnskommunerne, hvor flere til trods for udfordringen kan fejre, at de er gået frem. Kun Albertslund, Glostrup og Hvidovre er gået tilbage i denne kategori, og de har en lidt større opgave at løfte her.

ritzau

