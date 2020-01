Annette Hein-Sørensen, chef for Sundhed, kultur og Fritid i Vallensbæk Kommune, projektleder Helle Stuart, Konny Riising, Leder af Sundhedscenteret Espens Vænge i Høje-Taastrup Kommune, Tina Roikjer Køtter, Sundhed og Omsorgschef i Dragør Kommune, Mette Nielsen, ansvarlig for rygestopindsatsen i Glostrup Kommune og Pia Jenfort, Leder af Sundhed og Forebyggelse i Hvidovre Kommune.

Vestegns kommuner vinder pris for nyskabende rygestopsamarbejde

Tirsdag den 21. januar 2020 fik projektet "Bliv en vinder uden tobak" overrakt Den Gyldne Tråd af Nyhedsbrevet Kommunal Sundhed på KL's årlige sundhedskonference. Projektet går tilbage til 2014, hvor de ni kommuner på Vestegnen og Sydamager (Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk) havde svært ved at rekruttere deltagere til deres rygestoptilbud.

Sydkysten - 28. januar 2020

Selvom der var 37.000 daglige rygere over 16 år i alle kommunerne, benyttede kun 312 borgere sig af kommunernes rygestoptilbud. Det er mindre end 1 pct. Da Sundhedsstyrelsen udbød satspuljen 'Forstærket indsats over for storrygere 2014-2017', kiggede de ni kommuner hinanden i øjnene og besluttede sig for at søge sammen.

Samarbejde på tværs af kommuner blev løsningen Det blev starten til et resultatorienteret og visionært forpligtende samarbejde mellem de ni kommuner, Amager og Hvidovre Hospital, praktiserende læger og apoteker om at hjælpe rygere til røgfrihed.

FAKTA ’Bliv en vinder uden tobak’ opstod i slutningen af 2014 og er en nyskabende tværsektoriel indsats mellem ni kommuner, Amager og Hvidovre Hospital og almen praksis.

Indsatsen har udviklet og implementeret en henvisningsstruktur, der baserer sig på metoden Very Brief Advice (VBA). Den har gjort arbejdet med rygestoprådgivning lettere for sundhedspersonalet på hospitalet, i lægepraksis og i den kommunale praksis.

Med den nye henvisningsstruktur er rekruttering til kommunernes rygestoptilbud mere end fordoblet, og effekten af rygestopforløbene i alle kommuner er steget.

Indsatsen har skabt mulighed for, at rygere kan gå til rygestop på tværs af kommunerne – det giver den enkelte ryger mange flere tilbud at vælge imellem.

Siden starten i 2015 har godt 3.600 borgere været tilmeldt et rygestopforløb i kommunerne. 77 pct. af de, der gennemfører, er røgfri efter forløbets afslutning. 49 pct. er stadig røgfri efter seks måneder.

I kommunerne er der sket en opkvalificering af rygestoptilbuddene. Rygestoprådgiverne er efteruddannet, og kapaciteten er øget. Der er udarbejdet en best practise for rådgiverne.

Der er lavet en fælles hjemmeside www.udentobak.dk med relevant viden og indgange til alle kommuners rygestoptilbud.

Der er aftalt fælles principper og værdier, men samtidig er der stor respekt for den enkelte kommunes autonomi.

Indsatsen baserer sig på dokumenteret viden og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Siden har godt 3.600 borgere været tilmeldt et rygestopforløb i kommunerne og 77 pct. af dem, der har gennemført forløbet, er blevet røgfri. 49 pct. er stadig røgfri efter seks måneder.

- Vi har fået rygestopindsatsen ind på de bonede gulve. Rygestop kan godt leve et lidt overset liv ude i kommunerne. Men samarbejdet på tværs har gjort, at rådgiverne har fået et fællesskab. Det betyder meget for kvaliteten og resultaterne. Vores rygestoprådgivere gør et meget stort arbejde og prisen er i høj grad deres fortjeneste, siger projektleder Helle Stuart.

En bæredygtig samarbejdsmodel 'Bliv en vinder uden tobak' er en nyskabende tværsektoriel indsats mellem ni kommuner, Amager og Hvidovre Hospital og almen praksis. En del af successen handler om, at man har udviklet og implementeret en henvisningsstruktur, som betyder, at rekruttering til kommunernes rygestoptilbud er mere end fordoblet, og at effekten af rygestopforløbene er steget i alle ni kommuner.

Som noget nyt og innovativt kan rygere gå til rygestop på tværs af kommunerne og de kan forvente samme høje kvalitet, uanset hvor de deltager. Denne utraditionelle samarbejdsform giver den enkelte ryger mange flere tilbud at vælge imellem. Indsatsen har banet vejen for en generel samarbejdsaftale mellem alle hospitaler og kommuner i Region Hovedstaden om systematisk henvisning af rygere til kommunernes rygestoptilbud.

- Vi er meget stolte over og tilfredse med, at vi vinder Den Gyldne Tråd. Ikke alene har vi givet vores rygestopindsats i alle kommuner et gevaldigt løft, men vi har også fundet en bæredygtig model for vores tværkommunale samarbejde.

Som kommune kan vi hver især gøre meget, men når vi går sammen og løfter i flok, er det fantastisk, hvad vi kan lykkes med. Vi samarbejder nu både om hjælp til rygestop og forebyggelse af rygning blandt børn og voksne, fortæller Niels Møller, direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen i Brøndby Kommune.