Vestegnens Kulturuge i naturen

Kultur. 10. september begynder Vestegnens Kulturuge. Frem til 19. september finder en masse kulturelle begivenheder sted over hele Vestegnen. I Ishøj og Vallensbæk er der blandt andet Vikingemarked og en tur i mosen.

08. september 2021

Vestegnens Kulturuge er tilbage for 9. år i træk med masser af kulturarrangementer fra fredag den 10. september til søndag den 19. september. Her får du et hurtigt overblik over de største arrangementer i kulturugen.

Temaet for året kulturuge er »Naturens steder - Stedernes natur«, som har inspireret til at bringe kulturen ud i det grønne, men også forholde sig til lokale steders karakter. Temaet er formuleret af billedkunstneren Camilla Berner, som også har skabt kunstværket »FLYTTET ISTID/ICE AGE RELOCATED«, der indvies i kulturugen.

Naturens steder Kunstværket FLYTTET ISTID ligner godt nok 5 vandreblokke, men det er det ikke. Berner har skabt værket for at pege på lagene i landskabet og på menneskets påvirkning og ændringer af landskabet. Tager du turen rundt til alle skulpturerne, får du dels en rejse i nutidens kultiverede landskab, men du bevæger dig også fra istiden, perioden efter istiden, havstigning og landhævning, tidligere kystlinje og det fortættede byrum. Med et symbol på istiden flyttet ind i nutiden, får du måske et andet blik for landskabet med dig hjem.

Arrangementer, Vestegnens Kulturuge Indvielse af FLYTTET ISTID

Den 10., 11. og 19. september se www.vestegnenskulturuge.dk/flyttetistid for de enkelte arrangementer.

”Måske er et landskab tusinde landskaber”.

Fra 11. september. Find det som podcast på bibliotekernes hjemmeside eller der, hvor du finder dine podcasts.

Kulturvandring fra sten til ”sten”

Lørdag den 11. september kl. 13.25. Høje-Taastrup Gymnasium. Tilmelding på Høje-Taastrup Bibliotekernes Facebook-side

Ishøj Vikingemarked

Lørdag den 11. og søndag den 12. september. Pladsen åbner kl. 10.00. Ishøj Tange. Se Ishøj Vikingemarkeds Facebook-side for mere info.

Mosens dag

Søndag den 12. september kl. 11.00. Vallensbæk Mose. Hold øje med begivenhed på Facebook, hvor programmet opdateres løbende.

Fængselsgourmet

Torsdag den16. til lørdag den 18. september kl. 18.00. Vridsløselille Statsfængsel. Køb billet på www.forbraendingen.dk

Vores Verden – 3D lys- og lydshow

Torsdag den 16. september til søndag den 19. september kl. 20.30-20.45. Domhustorvet, Taastrup Hovedgade 86. Se evt. begivenhed på Høje-Taastrup Bibliotekerne for mere information

Unge Strunge tur/retur

Fra torsdag den 16. september til 3. oktober 2021. Teater Vestvolden. Se www.teatervestvolden.dk for billet og mere info

Tim Christensen

Fredag den 17. september kl. 21.00. Kometen, Hvidovre Medborgerhus. Køb billet på Hvidovre Musikråds Facebook-side eller Hvidovre Hovedbibliotek.

Byhave for Børn

Lørdag den 18. september kl. 11-14. Ishøj Byhave. Se Kulturiums Facebook-side for program og information.

Kulturvandring i Albertslund

Søndag den 19. september kl. 12.00. Vridsløselille Fængsel. Se Albertslund Biblioteks begivenhed på Facebook for mere information.

Kulturugen kommer også ud i naturen med Mosens Dag. Søndag den 12. september kan familien nyde en dag i naturskønne omgivelser ved Vallensbæk Mose med et væld af spændende natur- og kulturaktiviteter for alle aldersklasser. Der vil være ponyridning, kanosejlads, motionsløb og meget andet. Grillen er tændt og man kan købe mad og drikke til rimelige priser.

Kulturvandring Biblioteker, kulturhuse og musikskolerne i kulturuge-samarbejdet er gået sammen om at arrangere kulturvandringer, som byder på kulturoplevelser i naturen.

I Høje-Taastrup Kommune går kulturvandringen fra Paul Gernes sten ved Høje-Taastrup Gymnasium til Camilla Berners »sten« i Byparken i Hedehusene. Musikskolen synger for ved fællessang, og arkivleder Lars Spatzek leder turen - mon ikke der er flere sten på vejen.

Ryk i fængsel og start kulturvandringen i Albertslund fra Vridsløselille Fængsel. Søndag den 19. september indleder Flammeklubben kulturvandring med en familiekoncert, hvorefter publikum går til Egelundsparken, hvor stenen i Albertslund, en del af værket »FLYTTET ISTID« indvies med tale af borgmester Steen Christiansen. Vandringer slutter på Albertslund Gymnasium, hvor Albertslund Symfoniorkester giver koncert.

Podcast er ikke helt dækkende til at beskrive Adda Djørups sanselige lydværk »Måske er et landskab tusinde landskaber«. Lydværket omhandler Vestegnens særlige natur og sætter spørgsmålstegn ved, hvad der former et landskab, og hvordan landskabet former os. Du kan finde lydværket som podcast og høre det, mens du går i landskaberne, eller høre det hjemme og nyde den meditative oplevelse.

På scenen Tim Christensen giver intimkoncert i Kometen i Hvidovre fredag den 17. september. Med sikker sans for gode melodier har han både haft succes med bandet Dizzy Mizz Lizzy og som soloartist. »Love Is A Matter Of« og »Right Next To The Right One« er nogle af hans største hits som soloartist, og mon ikke vi får lov at høre dem i Kometen. Hvidovre Musikråd arrangerer koncerten.

Tag børnene med »Byhave for børn« i Ishøj Byhave inviterer til fest med teater, musik og masser af andre aktiviteter for de mindste lørdag den 18. september. Kom og hør Danmarks sprødeste unge rapper: Karla, og se to skuespillere kagler sig gennem forestillingen CHICKS, om to burhøns, der oplever friheden for første gang.

Ishøj Vikingemarked er tilbage, og vikingerne glæder sig til at slå teltene op på Ishøj Tange. Der vil være mad og drikke, markedsboder og håndværk, krigere og islandske heste. Kom og oplev, hvordan en handelsplads i vikingetiden kunne have taget sig ud.

Der vil være ponyridning, kanosejlads, motionsløb og meget andet. Derudover er der klokken 13 musik for de mindste, når rapgruppen HipSomHap giver koncert, og så skal der igen i år også plantes nye træer.

Som sædvanligt har Vallensbæk Moses medarbejdere tændt for grillen, og der kan købes mad og drikke til rimelige priser.

Dagens program:

Kl. 11.00: Velkomsttale ved Jan Høgskilde, formand for Teknik og Miljøudvalget Vallensbæk kommune

Kl. 11.05: ALOT afholder motionsløb.

Kl. 11.00-16.00: Vallensbæk Modelskibsklub udstiller. Prøv deres skibe i søen.

Kl. 11.00-16.00: Seniorhuset Korsagergård har boder med ler, vævning, filt og snapsesmagning.

Kl. 11.00-16.00: Madborgerskab kommer på besøg med deres Tuk Tuk.

Kl. 11.00-16.00: Besøg trækæmpen ”Lille Tilde”

Kl. 11.00-16.00: Mød Dansk Naturfredningsforening Albertslund

Kl. 11.00-16.00: Sejl i kano på Tueholm Sø

Kl. 11.00-16.00: Byg et fuglehus

Kl. 12.00-13.00: Vallensbæk Rideakademi, Ponyridning

Kl. 12.00-13.00: Albertslund kommune; Så blomstereng i Mosen

Kl. 13.00-14.00: Koncert for børn med HipSomHap

Kl. 14.15- 16.15: Vallensbæk Kommune; Plant et træ

Stedernes natur Forbrændingen indtager Vridsløselille Statsfængsel med deres gourmet-koncept. Med hjælp fra Gorm Wisweh forvandles fængslet for 3 aftener til gourmet-oplevelse, hvor også andre af Forbrændingens venner leverer musikalsk underholdning.

Teater Vestvolden har premiere på bus-teaterforestillingen »Unge Strunge tur/retur«. Forestillingen er en rejse, som fører publikum rundt til forskellige lokationer i Hvidovre. Steder, der på godt og ondt havde betydning for digteren og bysbarnet Michael Strunge, vil blive udfoldes gennem historier og tableauer. Til hver forestilling medvirker 30 borgere til at levendegøre forestillingen, men i alt 70 er tilknyttet forestillingen. Der er få billetter tilbage.

»Vores Verden« er titlen på 3D lys- og lydshow, der bringer dig fra Domhustorvet i Taastrup og verden rundt. 4 uforglemmelige aftener kan hele familien opleve magien i det spektakulære show med elementerne vand, ild, jord og luft. Tidligere år har op til 10.000 gæster ladet sig betage af showet. Showet indledes med tegninger af Høje-Taastrups skoleelever.

For flere detaljer og eventuelle opdateringer om de enkelte arrangementer se på www.vestegnenskulturuge.dk eller Vestegnens Kulturuges Facebook-side.