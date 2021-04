Send til din ven. X Artiklen: Vestegnen og Hundige får del i kvart million til projekter mod narko Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vestegnen og Hundige får del i kvart million til projekter mod narko

En fond bestyret af Københavns Vestegns Politi har nu uddelt i alt 273.000 kroner til udvalgte projekter, som på hver sin måde bekæmper narko.

Sydkysten - 29. april 2021 kl. 11:53 Kontakt redaktionen

Ejner Christian Christensen fra Ishøj testamenterede omkring 4,7 millioner kroner til Københavns Vestegns Politi til bekæmpelse af narkohandel, og politikredsen oprettede en fond til uddeling af legater i overensstemmelse med hans ønske.

I december 2020 kunne ansøgere for første gang søge om legater fra midlerne i 'Ejner Christian Christensens fond', og ved deadline havde 15 ansøgt om i alt knapt 3,4 millioner kroner til formål med narkobekæmpelse som fællesnævner.

Et af projekterne, som modtog midler, er et projekt mod narkohandel i Greve og Hundige.

- Stor ros til alle ansøgere for deres engagement og virkelyst! Der er virkelig dejligt at se, at så mange med forskellige indgangsvinkler ønsker at bidrage til at bekæmpe narko, siger formanden for fonden Kim Christiansen, politidirektør ved Københavns Vestegns Politi.

Han tilføjer, at der blandt ansøgerne var gode projekter rettet mod alle de, som påvirkes af narkohandel, fx børn, unge, forældre og misbrugere, og han opfordrer dem, som ikke fik legat i denne ombæring, til at søge igen.

- Vi har valgt at støtte en række spændende projekter, som på forskellig vis arbejder med at få vores børn, unge og kommende generationer til at vælge et liv uden narkotika og kriminalitet, siger Kim Christiansen.

Fonden forventede at give omkring 225.000 kroner i legater dette første år, men bestyrelsen endte med at uddele i alt 310.854 kroner til fem udvalgte projekter. Et af projekterne måtte dog kort efter lukke på grund af corona-epidemien, og dermed står de fire tilbageværende legatmodtagere til modtage samlet 273.000 kroner.

Fem projekter fik legat Legaterne for 2020 blev givet til disse fem projekter - det ene måtte dog udgå:

'Vestegnens MVP's (Most Valuable Players)'

Fonden uddelte 110.000 kroner til bekæmpelse af narkohandel via en indsats, der sætter fokus på at udbrede viden om de kriminalpræventive tilbud og på gode forbilleder, fx kendte personligheder fra Vestegnen, i en kampagne rettet mod unge blandt andet via sociale medier og ungeuddannelser:

- Vores kampagne skal sætte fokus på Vestegnens most valuable players - alle de mennesker på Vestegnen, der hver dag kæmper for at holde unge mennesker væk fra gaden. Sådan får vi alle de mange forbilleder frem i lyset, som kan give unge mennesker en anden vej end den kriminelle, siger Kristoffer Bayer, projektudvikler hos bureauet Mu.st.

'Crossfit som forebyggelse mod narkokriminalitet'

Fonden uddelte 70.000 kroner til et motionsprojekt med personlige trænere, der skal udvikle de unge personligt og forebygge deres risikoadfærd i forbindelse med rusmidler. 12-15 unge mellem 14 og 17 år tilbydes crossfit hver fredag i tre måneder. De unge udvælges i et samarbejde med SSP i Brøndby, Albertslund, Glostup, Rødovre og Ishøj:

- Vi er glade og stolte for at få muligheden for at give de unge i lokalmiljøet en masse succesoplevelser og inkludere dem i vores stærke fællesskab hernede i Trinity Training. Vi ved hvor stor en forskel CrossFit gør for vores medlemmer både fysisk og mentalt, så det er en unik mulighed for at give de unge samme positive effekt, som kan være med til at vise dem en vej, hvor de kan stå på egne ben og træffe sunde valg i alle aspekter af livet," siger Tays El-souki, træner og projektansvarlig hos Trinity Training i Brøndby.

'Styrket kreativ indsats med fokus på kunstneriske fællesskaber for unge i udsatte boligområder.'

Fonden uddelte 58.500 kroner til et kreativt projekt med film- og fotoworkshops for unge i Gladsaxe og Værebro i samarbejde med Værebro Helhedsplan og ungdomsklubben Fairplay i Gladsaxe:

- For os er kerneformålet at fortsætte vores igangværende kreative aktiviteter med unge fra Gladsaxe og Værebro. Vi har nu arbejdet i området i to år, hvor vi har oplevet et stort engagement blandt de unge. Med fondens bevilling får de nu mulighed for fortsætte den positive udvikling, og vi kan sikre det kreative læringsrum, hvor de føler sig set og hørt. Vi forventer at projektet vil have en stor positiv effekt, og vi ser blandt andet, hvordan det hidtil har bidraget til at styrke de unges selvfortællinger. Forløbet afsluttes med en større film-fotoudstilling, hvor de unge fremviser deres værker, siger Ingerlise Øllgaard, filminstruktør og projektleder hos Turning Tables Danmark.

'Stop med at købe narko' Fonden uddelte 34.500 kroner til temadag og materialer til en kampagne, der skal få unge i Herlev til at stoppe med at købe narko og tænke over konsekvenserne. Projektet køres af Herlev kommune.

'Projekt mod narkohandel i Greve/Hundige'

Fonden uddelte 37.854 kroner til et projekt, som skulle skabe et frirum, et sundt miljø, en positiv omgangskreds med fælles interesser væk fra kriminalitet og hårde stoffer - men desværre måtte projektet siden lukke på grund af corona-epidemien og legatet udbetales derfor ikke.