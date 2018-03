Vestegnen får trafikmafia

Vestegnen skal have en større andel af de trafikmilliarder, der løbende fordeles på Christiansborg, mener folketingsmedlemmer og folketingskandidater på Vestegnen, som nu går sammen i et nyt samarbejde, som de kalder Vestegnens Trafikmafia. Bag initiativet står politikere fra Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

- Vestegnen er det område i landet, hvor der bor flest mennesker på mindst plads og hvor behovet for trafikinvesteringer er størst. Derfor skal indsatsen styrkes, og trafikmilliarderne bør selvfølgelig bruges der, hvor problemerne er størst. Vestegnen er gennemskåret af store trafikårer til landets hovedstad. Hver dag kører tusindvis af biler og lastbiler gennem Vestegnen. Trafikstøjen er enorm, forureningen er voldsom og et stort problem for tusindvis af indbyggere på Vestegnen. Men investeringerne er ikke fulgt med. Det skal ændres. Vores håb er, at vi med det brede politiske samarbejde kan sætte en ny stærk dagsorden for Vestegnen, hvor lokale, regionale og landsdækkende politikere og Vestegnens mange borgergrupper og foreninger skal involveres i arbejdet, slutter initiativtagerne.