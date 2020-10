Send til din ven. X Artiklen: Vestegnen VUC & HF får nye lokaler i stor plan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vestegnen VUC & HF får nye lokaler i stor plan

Sydkysten - 07. oktober 2020 kl. 19:22 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Vestegnen HF & VUC glæder sig over, at de indenfor en årrække kan flytte ind i nye lokaler. De har indgået en aftale med Vallensbæk Kommune om et projekt, hvor den såkaldte VUC-grund i Vallensbæk Nordmark bliver bebygget. I det projekt, som bliver kaldt Nordporten, skal der opføres både ungdoms- og seniorboliger, familieboliger og en ny moderne uddannelsesinstitution til VUC.

- Vores perspektiv er, at vi har nogle bygninger, som er 50 år gamle. Der mangler vi nogle bygninger, som er tidssvarende, forklarer VUC-direktør Tue Sanderhage.

- Det er et gammelt gymnasium, hvor jeg har selv gået på et tidspunkt, siger han og griner.

- Bygningerne trænger til renovering. Samtidig er det jo sådan, at skolebyggeri har forandret sig med tiden, og derfor vi har drømme og idéer til, hvordan et moderne skolebyggeri ser ud, siger Tue Sanderhage, som nu får mulighed for at få drømmene til at gå i opfyldelse.

Flere placeringer i spil

På grund af de slidte bygninger var Vestegnen HF & VUC begyndt at overveje fremtiden og ikke mindst hvor, de kunne få mere tidssvarende bygninger. Og fordi Vestegnen HF & VUC dækker syv kommuner fra Høje-Taastrup og Hedehusene i vest til Rødovre i øst, har de også afsøgt andre kommuner end Vallensbæk:

- Det er vores vurdering, at den løsning vi er nået frem til, er den bedst mulige løsning. Men vi har kigget os omkring efter andre løsninger geografisk. Vi skal ligge sådan, at vores afdelinger er nemme at komme til. Derfor har vi ikke været lukkede om en løsning, men har set os omkring, forklarer Tue Sanderhage, som nu ser en meget lovende fremtid i Vallensbæk:

- De ønsker, at den nye uddannelsesinstitution skal blive et fyrtårn i kommunen, og den rolle vil vi gerne påtage os, siger Tue Sanderhage.

Flytter lidt

Få ting ligger fast i den nye aftale. Men den betyder, at VUC flytter en smule, så uddannelsesinstitutionen kommer til at ligge på det nordvestligste hjørne - i det ene hjørne af det, der nu er sportspladsen. Arealmæssigt kommer VUC til at fylde mindre, fordi man bygger opad.

Indtil videre har Vallensbæk Kommune og Vestegnen HF & VUC kun indgået en aftale om, at udvikle på nogle de grunde, som kommunen og VUC har sammen. Der er fortsat mange usikkerheder omkring projektet, som Tue Sanderhage understreger kun lige er begyndt:

- Det vi har, er en startstreg i forhold til en proces, der går i gang. Vi skal finde ud af, hvordan projektet skal se ud. Vi har skabt nogle rammer, som vi er enige om. Vi skal sammen med Vallensbæk Kommune finde en investor, som skal byde ind med et projekt. Og vi har nogle gode ideer med til den proces. Baseret på erfaringer kan vi begynde at tro på, at der bygges om et par år. Først skal der byggemodnes, det skal i udbud, der skal laves jordbundsundersøgelser, grunden skal kigges efter arkæologisk og så videre. Og så kan man bygge, og vi bliver boende mens der bygges. Når det bliver færdigt kan man rive det gamle ned, siger Tue Sanderhage, som understreger, at man lige nu er helt i begyndelsen af den proces. Men ikke desto mindre glæder han sig over, at Vestegnen HF & VUC nu kan se frem nye lokaler.

Timingen var perfekt

Tue Sanderhage forklarer, at Vestegnen HF & VUC intet har haft at gøre med diskussionen om Vandgrunden, hvor VUC-grunden har været nævnt som et godt alternativ mange gange, men:

- De bedste idéer er noget, hvor flere tænker sammen og timingen passer. Der var en mulighed for at slå nogle drømme og tanker sammen og skabe en helhedsløsning for Vallensbæk Nordmark, som alle er glade for. Og der kan man sige, at det er derfor vi er glade - alle får dækket deres behov, siger Tue Sanderhage. Han forklarer, at de gennem de seneste fem år har haft løbende dialoger med kommunen om samarbejdsmuligheder, og derfor har dialoger om vores bygningsmasse også været en del af dette.