Marc Genning er ny gruppeformand for Venstre i Greve, hvor han erstatter Morten Dahlin, der har trukket sig på grund af arbejdspres.

Venstre skifter gruppeformand

Sydkysten - 26. december 2020 kl. 05:07 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

I syv år har Morten Dahlin sammen med borgmester Pernille Beckmann været med til at forhandle med de andre partier om for eksempel de årlige budgetaftaler, men nu er det slut.

Morten Dahlin har nemlig haft en tætpakket kalender, efter at han sidste år blev valgt til Folketinget, og derfor gaver han nu stafetten som gruppeformand for Venstre videre til Marc Genning, der også bliver medlem af økonomiudvalget.

- Det har været utroligt spændende, og jeg synes, at jeg har været med til at rykke ved nogle ting sammen med borgmesteren, siger Morten Dahlin, der peger på skolerenoveringerne, der er blevet afsat millioner af kroner af til de seneste år, som den største milepæl som gruppeformand.

- Jeg har lært, at man ikke skal gøre noget halvt, og der er ikke energi til at være gruppeformand fuldhjertet, så tiden er den rette, siger Morten Dahlin, der som gruppeformand også har haft til opgave at lede Venstres byrådsgruppe.

Han fortsætter som formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget og mener, at der er nogle brugbare synergier mellem at være formand for udvalget i Greve og næstformand for beskæftigelsesudvalget på Christiansborg.

- Det giver mulighed fortsat at tale Greves sag, siger Morten Dahlin.

Stolt og ydmyg

Marc Genning har været en del af Greve Byråd i syv år og skal med den nye rolle nu være en del af økonomiudvalget, ligesom han skal forhandle kommunens budgetter. Den sidste del er dog ikke ny for Marc Genning, da han de seneste to år sammen med borgmesteren har været med i forhandlingerne på vegne af Venstre.

- Først og fremmest er jeg ydmyg og stolt over, at gruppen har valgt mig som Venstres gruppeformand. Det er et ærefuldt hverv, og jeg ser meget frem til arbejdet, siger Marc Genning, der vil benytte lejligheden til at takke Morten Dahlin for hans indsats.

- I Venstre er vi glade for fortsat at have Morten i byrådet, da han er en stor kapacitet for partiet. Man kan godt sige at Morten har været en mentor for mig, hvor særligt mødeledelse, retorik og evnen til at lande kompromiser er noget af det, jeg har taget ved lære af, siger den nye gruppeformand.

Fokus for den nye gruppeformand bliver fortsat at sikre gode forhold for børn og unge samt renovering af bygninger, veje og broer og fortsat fokus på de grønne områder.

- Da den demografiske udvikling fortsat går i retning af, at vi bliver flere ældre i kommunen, kommer vi også til at gøre en indsats i forhold til at kunne tilbyde en bred vifte af tilbud til de ældre medborgere, hvor kvalitet og valgfrihed vægter højt, siger Marc Genning, der tilføjer, at borgerne i den kommende tid vil opleve et øget fokus på særligt klima og tryghed.