Venstre-formand gæster Greve

Venstre i Greve vil udarbejde en samlet handlingsplan mod støjgener, som for eksempel indeholder nedsættelse af et støjråd, som kan forberede arbejdet med en generel handlingsplan mod trafikstøj og sørge for, at Greve Kommune aktivt og rettidigt søger puljer til nedbringelse af støj samt udbygge støjvolde/hegn og fastlægge de mest effektive metoder til at reducere motorvejsstøj for eksempel ved at anvende støjreducerende asfalt.