Veninder åbner kvindekrisecenter

Sydkysten - 03. juni 2020

Tirsdag åbnede Sarah Wekin og Ulla Carlsen kvindekrisecenter på Møllesvinget 6 i Solrød Kommune, hvor der kan bo seks kvinder.

Lotushuset er navnet på Solrøds nye kvindekrisecenter, som har adresse på Møllesvinget 6 i en del af bygningerne, som mange vil huske som Engstrupgård.

- Vi har lejet den del af den store bygning, hvor der hører en stor og lukket gårdsplads og en parklignende have til. Vi har ledt længe efter den helt rigtige bolig, vi ville gerne have, at det skulle være her i Greve/Solrød-området, fortæller Sarah Wekin, som selv bor i Karlslunde. Sarah står sammen med veninden gennem de seneste 20 år, Ulla Carlsen, for det nye kvindekrisecenter.

Ulla og Sarah overtog boligen den 1. maj, og siden har de haft travlt med at indrette huset, så der er fælles faciliteter, kontorer, baderum og seks værelser til kvinderne og plads til, at de kan have fra et til fire børn med. De har skabt nogle rammer med mulighed for leg for børnene og ro til kvinderne.

- Da vi endelig havde fundet det rette hus med en god og central placering, skulle Solrød Kommune godkende, at vi måtte åbne et krisecenter. Herefter skulle Socialtilsyn Øst godkende vores sted og os som tilbudsledere. Vi fik vores godkendelse i mandags og er meget stolte. Det tog fem måneder at få det gennem systemet, så nu er vi klar til at tage imod kvinder, der har behov for hjælp, siger Ulla Carlsen, som fik ideen til kvindekrisecentret.

Vil gerne hjælpe

- Hvorfor gør jeg det ikke for mig selv, tænkte Ulla Carlsen, da hun for et år siden havde åbnet det tredje bosted i Hillerød i træk, som hun var hyret ind til at få op at køre. Da først tanken var der, kunne hun ikke slippe den. Hun ville gerne åbne et kvindekrisecenter.

- Jeg har arbejdet meget indenfor handicap- og psykiatriområdet og oplevet mange kvinder, som i en ung alder var under social kontrol, så det lå lige for, at det skulle være et tilbud til kvinder. Jeg ville ikke åbne det alene. Jeg havde lyst til, at det skulle være sammen med Sarah. Vi har samme menneskesyn og værdier, siger Ulla Carlsen.

Det var ikke svært at overtale Sarah, som selv havde gået og tænkt i samme baner.

- Grundlæggende hænger det nok sammen med, at vi begge brænder for at arbejde med mennesker, der er udsatte, er i krise, eller har nogle særlige behov, og det har vi stort set altid beskæftiget os med, siger Sarah Wekin.

Både Ulla og Sarah er pædagoguddannet, og de mødte hinanden på et fritidshjem for børn med hørehandicap, hvor de arbejdede sammen i 12 år. Ulla endte som leder af institutionen. Siden hen har hun arbejdet som selvstændig mentor og støttekontakt og senest som leder på bosteder. Fra fritidshjemmet for børn med hørehandicap var Sarah nogle år på Uglegårdsskolen i Solrød, før hun blev butikschef i Superloppen i Køge i fire år, som hendes mand er medejer af.

- Jeg havde et særligt fokus på praktikafprøvning og flexjob, så der blev skabt plads til de borgere, som man ikke forventer kommer ud på arbejdsmarkedet, fortæller Sarah, der også var klar til nye projekter.

Stort behov

Det ser ud til, at timingen med åbning af kvindekrisecentret er den helt rigtige.

- I en række tv-udsendelser har der været meget fokus på stalking, og på både fysisk og psykisk vold. Vi har også kunnet følge med i, at landets krisecentre er fyldt. Socialminister Astrid Krag (S) har bevilget 55 akutpladser under coronakrisen. Så behovet er her, siger Ulla, og Sarah supplerer.

- Vi er nu klar til, at kvinderne kan komme med deres habengut og børn. Og vi ønsker, at vores hus skal være et trygt og dejligt sted at være. At kvinderne vil mærke vores omsorg og komme godt videre i livet, hvor de får et liv uden vold. Vi vil gøre vores til at rådgive og vejlede. Fra andre centre ved vi, at gennemsnitligt bliver de fleste kriseramte kvinder på et krisecenter i tre til seks måneder, før de har mulighed for at komme videre.

Lotushuset er et kvindekrisecenter for alle kvinder fra hele landet, som har været udsat for fysisk eller psykisk vold. Centret modtager dog ikke kvinder, der har et aktivt misbrug.

- Vi tager også gerne mod kvinder, der er døve, eller som har børn, der er tegnsprogsbrugere. De fleste kvinder, der ønsker et ophold på et krisecenter ringer eller får en pårørende eller sagsbehandler til det. De færreste møder op uden først at kontakte centret, forklarer de, som selvfølgelig er klar til at lukke kriseramte kvinder ind, hvis de står ved porten.

- I begyndelsen vil det kun være os to, der er her i huset og så den psykolog, som vi har tilknyttet. Men det er planen, at den socialrådgiver, som vi i begyndelsen hyrer ind på timebasis, på sigt skal ansættes på fuld tid, og vi håber også at kunne tilknytte et par medarbejdere mere, fortæller Ulla.

Man kan kontakte Lotushuset via hjemmesiden Lotushuset.net, og der kommer også snart en facebookside, hvor man kan få information.