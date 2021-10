Byrådets pladser bliver stort set ikke ændret, når der i november er valg. Dog vil der med sikkerhed være tre nye ansigter efter stemmerne er gjort op. Foto: Vincent Byakika Foto: Arkivfoto: Vincent Byakika

Vender rundt i sag om rundkørsel

Sydkysten - 06. oktober 2021 kl. 15:29 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Schaadt

Teknik- og Byggeudvalget vendte på en femøre på rekordtid, da byrådet diskuterede, hvorvidt man skulle anlægge en midlertidig rundkørsel mellem Pileskovvej og Ishøj Strandvej. Man er i gang med vejarbejde på Tranegilde Strandvej - og formålet var at lave en alternativ indkørsel til kvarteret.

Ved byrådsmødet var en række repræsentanter fra områdets grundejerforeninger mødt op til spørgetiden, hvor de sendte en serie kritiske spørgsmål i retningen af udvalgsformanden - og de ventede troligt tre en halv time på, at emnet skulle diskuteres af byrådet under den officielle dagsorden:

- Vejarbejdet har været i gang længe. Nu er det snart være færdigt, og så vil man lave en midlertidig rundkørsel. Vi frygter, at man på den måde vil snige en rundkørsel ind ad bagvejen, lød det fra grundejerne, som absolut ikke ønsker adgang til strandkvarteret via en rundkørsel til Pileskovvej.

Et snævert flertal af Teknik og bygningsudvalget, formand Poul Rikardt Jørgensen (DF), Henrik Olsen (S) og Lennart Hartmann Nielsen, havde sagt ja til, at det skulle være muligt for entreprenøren at åbne en ny indkørsel til strandkvarteret i forbindelse med den sidste del af vejarbejdet. Annelise Madsen (Liste M) og Johnna Stark (Ishøjlisten) ønskede det ikke og sendte sagen videre til byrådets behandling - og tiden fra mødet i udvalget til byrådsmødet var åbenbart så lang, at sagen efter alt at dømme blev irrelevant.

-Jeg kan godt se, at der kun er halvanden måned tilbage af arbejdet. Og så kan rundkørslen jo være ligegyldig, lød det fra Lennart Hartmann Nielsen (V), som sidder i teknik- og bygningsudvalget. Et snævert flertal derfra.

-Det er netop som Lennart siger. Jeg er ligeglad. Jeg er bedøvende ligeglad med, om den skal åbnes. Når der dukker nye forudsætninger op, så tager man det derfra, lød det fra Poul Rikardt Jørgensen, som pure afviste en påstand om, at han skulle have en interesse i området.

Efter en lang diskussion af et emne, som langt størstedelen af byrådet fandt bizar, endte det med, at man alligevel ikke ville give tilladelse til en midlertidig rundkørsel.

-En meget mærkelig situation, siger Kasper Bjering Søby Jensen (S).

-Jeg vil endnu engang understrege, at det er noget underligt noget, at blæse et teknisk spørgsmål op til at være et stort politisk spørgsmål.

-Men jeg er da glad for, at I kunne tale jer på plads under byrådsmødet, men det kunne have været dejligt, hvis I kunne have gjort det tidligere, lød det fra Kasper Bjering Søby Jensen, mens et par repræsentanter fra beoberforeninger i området småklukkede på tilhørerpladserne.

-Vi kan konkludere sagen på, at der i denne renovering ikke åbnes, lød det fra borgmesteren, som dermed afsluttede den lange diskussion.