Velkommen til et kongerige af salater

Sydkysten - 14. juli 2020

Har du lyst til en kongelig salat, en lækker wrap eller bare en kop kaffe, er Salad Kingdom det rette sted.

Den nye salatbar lige ved Ishøj Station åbnede mandag 6. juli, og så snart man er indenfor i de lyse omgivelser bliver man mødt af et stort smil.

Det sidder på medejeren Mehmet Ali Basoda, som har åbnet stedet sammen med makkeren Aydin Eken, der også er med i City Kebab lige ved siden af i bygningen på Vejlebrovej.

- Vi havde en rigtig god åbningsdag. Der var mange mennesker, og der blev udsolgt af rigtig meget. Det gik over al forventning, siger den 37-årige Basoda, som er selvstændig for første gang.

- Jeg er datatekniker til daglig, så det er ikke meningen, jeg skal stå her fast. Men det er min første udfordring som selvstændig, og da chancen bød sig, greb jeg den, fortæller salatbar-ejeren.

Navnet Salad Kingdom forpligter, men et kig på det farverige og indbydende udvalg bag glasmontren indikerer, at de har noget at have det i.

- Jeg fandt selv på navnet, og vores logo er en narhat i stedet for en kongekrone. Det må gerne være lidt spidst, sjovt og spydigt. Vi har et helt kongerige af mad og kalder det for prinser, prinsesser, lords, dukes og så videre, siger Mehmet Ali Basoda med et smil.

Han glæder sig til, at der kommer flere mennesker i butikken. Lige er det en lidt død periode på grund af ferie og smådårligt vejr.

- Det ligger jo godt her ved stationen, hvor der er busser og toge, og kun et stenkast fra centret, siger Basoda og er klar til at byde på blandt andet Kumpir, der er kendt fra den tyrkiske fastfoodscene.

- Det er én af vores hovedretter - en rigtig prinsesse. Vi har også Chee Kofta, som er mere en snack end et måltid. Den er ret stærk. Men vi har lidt af hvert, lyder det fra den debuterende selvstændige.