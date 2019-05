Se billedserie Mens 2018 ikke har givet et tilfredsstillende resultat, er 2019 startet godt, lød det til generalforsamlingen.

Send til din ven. X Artiklen: Velbesøgt generalforsamling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Velbesøgt generalforsamling

Sydkysten - 03. maj 2019 kl. 18:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Havdrup Brugsforening afholdt i sidste uge en velbesøgt generalforsamling med ca. 100 fremmødte medlemmer. De første kom allerede en time før for at få nogle gode pladser.

Dirigent Erling Elberg ledte forsamlingen igennem dagsordenen. Formand Tonny Lauridsen fortalte i sin beretning om året, der er gået, og fremhævede det gode samarbejde, der præger bestyrelsens arbejde. Han kom også ind på de mange arrangementer, foreningen igennem året har haft: "Havdrups største morgenbord", GoCook med børn fra Havdrup skole, Klimaforedrag, nytårskur, høstfest, gourmetaften og mange andre ting.

Formanden talte også varmt for, at der bør laves lovgivning, så alle butikker skal have tobakken skjult, det vil give lige forhold for alle udsalgssteder, i dag hvor man forventer at supermarkeder frivilligt skjuler det, flyttes salget bare til kiosker og tankstationer. Det må være i samfundets interesse, at færre børn og unge begynder at ryge, udtalte han fra talerstolen. Han opfordrede også forsamlingen til at støtte borgerforslaget om at gemme tobakken væk på www.borgerforslag.dk.

Bymidten

Havdrup bymidte var også en del af beretningen, da Havdrup Super-Brugs jo i lange perioder har været præget af at ligge midt i en byggeplads, hvilket også mærkbart har påvirket omsætningen.

Alligevel hilser Havdrup Brugsforening den nye renoverede plads velkommen, da foreningen tror, den bliver et aktiv - ikke kun for brugsforeningen, men for hele byen, når den i maj måned får det sidste slidlag. Det er årsagen til, at foreningen har støttet projektet med 350.000 kroner.

Afslutningsvis fortalte formanden om Coop App'en, som blevet et stort hit. Over 1,1 millioner danskere har downloadet Coop App'en, og den bliver brugt over 100.000 gange dagligt til at handle med i butikkerne. Det er en af Danmarks absolut mest benyttede apps. Ud over at bruge appen til at hente tilbud, bruger mange den også til at få inspiration til madlavningen, betale i butikken og til at holde styr på bonerne.

Ikke tilfredsstillende

Uddeler Thomas Eggebrecht aflagde beretning om forretningen, han startede med at meddele, at året resultat var ikke tilfredsstillende, da det budgetterede overskud desværre ikke blev en realitet.

Året havde budt på nogle overraskelser. Blandt ander har foreningen måttet stoppe samarbejdet med "Egebjerg Købmandshandel," da det ikke længere var en god forretning for Havdrup Super-Brugs - faktisk endte det med at være en underskudsgivende del af butikken som måtte skæres fra, hvilket påvirkede resultatet negativt.

Som formanden også sagde, kunne uddeleren bekræfte, at byggerodet, hvor der i perioder var meget få parkeringspladser til rådighed, selvfølgelig kostede omsætning.

Anderledes glædeligt kunne han berette, at året 2019 er startet rigtig godt, og omsætningen er stigende. Derfor forventer foreningen et godt år, selv om en ny konkurrent bygger ny butik i Snoldelev.

Efter behandling af indkomne forslag og genvalg til bestyrelsen, kunne dirigenten takke for god ro og orden. Formanden for Coop, Lasse Bolander, fortsatte efter generalforsamlingen, hvor han fortalte de fremmødte om, hvordan Coop er skruet sammen, og om hvordan de ser fremtiden for dagligvarebranchen.

Efter at have nydt en tapas tallerken og et godt glas vin kunne de omkring 100 medlemmer gå hjem efter en god aften.