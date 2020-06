Varetægtsfængslet for røveri

Torsdag den 18. juni kl 04.55 blev en 37-årig mand anholdt mistænkt for et røveri mod en tankstation på Landlyst Vænge i Ishøj den 30. maj. Manden er mistænkt for at have truet personalet på tanken til at udlevere mad og drikkevare. Lokalpolitiet har haft fokus på manden i en periode op til anholdelsen og den 37-årige blev efterfølgende fremstillet i retten i Glostrup. Han blev varetægtsfængslet i foreløbig 14 dage.