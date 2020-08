Artiklen: Varebil stak af efter den var skyld i et cykelstyrt

Torsdag aften stak en hvid varebil af, efter den havde været skyld i et cykelstyrt på Brændemosevej i Karlstrup ved Solrød.

Uheldet skete omkring klokken 19, da varebilen, der kom fra en indkørsel, kørte ud foran et cykelfelt på i alt ni personer.

Varbilen overholdt ikke sin vigepligt, og derfor var flere af cyklisterne nødt til at bremse hårdt op. Det lykkedes for de fleste at undgå styrt, men en 54-årig mand væltede og slog sit knæ.