Vanvidsbillist var påvirket af amfetamin og hash under biljagt med 200 km/t

En patruljebil havde målt den 34-årige til at køre med en gennemsnitsfart på 154 km/t over en længere strækning, og da forsøgte at standse ham, trådte han hårdere på speederen.

Den 34-årige fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og blev løsladt efter afhøring til de mange overtrædelser af lovgivningen. Politiet beslaglagde i forbindelse med sagen hans personbil både på grund af den aktuelle kørsel, men også fordi det nu var 15. gang inden for de seneste tre år, at han blev afsløret i at køre bil uden have førerret. Der skete ingen uheld eller påkørsler under politiets forsøg på at få standset den 34-årige bilist.