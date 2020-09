Vanskelig totalentreprise til SnoerGlas: Geometrisk ovenlys monteret i Vejleå kirke

Udover ovenlys i apsis, skulle gangen mellem kirke og sognegård også have nye rytterlys med prikmønster i silketryk og solafskærmende effekt. Sammen med prikmønsteret blev der også påført et ikon med en lille fugl på alle ruder i rytterlyset

Vigtigt for hverdagen Selv udtaler Vejleå Kirke om vigtigheden af at have fået monteret nyt ovenlys:

- Denne løsning er i sig selv meget vigtig, da de eksisterende ovenlys, som er tilbage fra åbningen af kirken i 1997, nu var udtjente og utætte. Vi benyttede lejligheden til at øge antallet af oplukkelige felter i ovenlyset i apsis i kirkerummet, til brug for en øget naturlig ventilation af kirkerummet specielt i sommerperioden. Prikmønster blev en del af løsningen i Sognegården, for at få lidt mere solafskærmende effekt uden at coate glasset for meget ift. dagslyset. I den forbindelse blev der indlagt Vejleå Kirkes gamle logo i glasset."