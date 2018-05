Vandværkets dag på Thorsbro Vandværk

Den 27. maj danner Thorsbro Vandværks Museumsforening i Thorslunde ramme for Vandværkets dag. Efter at viceborgmester Sengül Deniz (S) åbner arrangementet klokken 13, er der forskellige aktiviteter på programmet frem til klokken 16. Her kan man blandt høre HOFOR fortælle om det nye Thorsbro Vandværk, smage på blødgjort vand, og så bliver de gamle motorer på vandværkets museum startet. Der vil desuden være oplæg fra Kroppedal Museum og Danmarks Naturfredningsforening. I løbet af arrangementet spiller Pile Mølles musikgruppe, og der er mulighed for at købe mad fra en pølsevogn.