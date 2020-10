Bruce Sanders, Hasse Greis Persson og Carsten Rud Hansen er alle en del af den borgergruppe, som de seneste måneder har oprettet hjemmeside, uddelt flyers, samlet underskrifter, holdt "åbent hus" på Vandgrunden, sendt underskrifter og i det hele taget råbt op i forsvar for den grønne plet. De kan nu drage lettelsens suk, men de fortsætter alligevel kampen for at bevare området. Foto: Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Vandgrunden bliver holdt fri for byggeri, men der bliver ikke givet garantier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vandgrunden bliver holdt fri for byggeri, men der bliver ikke givet garantier

Sydkysten - 07. oktober 2020 kl. 18:20 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen

Glæden var stor blandt naboerne til Vandgrunden, da oplysningen om, at kommunen dropper byggeriet derpå.

- Den kamp, vi har kæmpet, og alle de mandetimer, vi har brugt, Det har betalt sig, siger Hasse Greis Persson, som er en af naboerne, som har kæmpet mod at bebygge Vandgrunden. Gruppen fejrede ændringen i kommunens planer med et glas, kunne de efterfølgende forklare.

Også hos Vestegnens HF & VUC og på borgmesterkontoret er man glade - det er nemlig lykkes at finde en løsning, hvor alle parter har kunne poppe champagnen:

- Det er det, der er diplomatiets svære kunst, Det er at få ting til at lykkes. Når det lykkes, er det jo fedt, siger borgmester Henrik Rasmussen (K).

Henrik Rasmussen og kommunalbestyrelsen kan bygge de senioregnede boliger, der mangler i nord. Vandgrunden, som mange kalder den sidste grønne plet i nord, får lov at blive, og Vestegnen HF & VUC får nye lokaler. Derfor vinder alle på den nye plan.

Planen er, at Vandgrunden bliver slået sammen med VUC-grunden i Kommuneplanen. På den måde får man et større areal at udregne en bebyggelsesprocent på. Man vil så holde Vandgrunden fri for byggeri, hvilket gør, at man kan øge mængden af byggeri på den nuværende VUC-grund.

- Man kan holde byggeprocenten på 75, og så kan man bygge lidt mere koncentreret på resten af VUC-grunden end det, som Kommuneplanforslaget siger. Det er sådan mekanismen fungerer, siger borgmesteren og understreger, at der fortsat er masser af luft og grønne arealer mellem boligerne.

- Det er ret vigtigt for os, og det er noget af det, vi har forhandlet os frem til, siger Henrik Rasmussen.

Ingen garantier

Men intet er 100 procent sikker i politik, lyder det fra Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth:

- Vandgrunden er attraktiv, da udsigt til vand hæver prisen på ejendomme - ergo kan der meget vel, hvis Vandgrunden sælges på et senere tidspunkt, opstå et ønske om at øge byggeretten, og her har Konservative og Socialdemokratiet jo allerede vist at de vil være villige til at bygge på grunden, siger han. Kenneth Kristensen Berth hentyder til de oprindelige planer, der har været om at bygge seniorboliger på grunden.

Han peger samtidig på, at planerne omkring Vandgrunden fortsat kun er løse skitser, som kan ændres, når man skal sælge til en investor.

Borgmesteren kan da heller ikke komme med garantier, men:

- Garantier kan vi aldrig give, lige meget hvad. Det er irrelevant i det her, siger han og fortsætter:

- Vi er enige om, at vi ikke bygger på vandgrunden, men vi skal lige finde en køber. Vi tror, der er en køber, og vi er blevet enige om, hvad det er vi skal sælge. Det kræver bare, at der er en køber, som kan se pointen i det projekt, vi har sat i gang. Og det formoder vi, der er, forklarer Henrik Rasmussen, som forklarer, at hvis det ikke lykkes, så bliver situationen en anden.

En del af finansieringen

Hos gruppen af borgere, der har kæmpet for bevarelsen af Vandgrunden, og som repræsenterer en række grundejerforeninger i området, er i første omgang glade og lettede over den nye plan, men alligevel sniger der sig et par spørgsmål ind:

- Hvem kommer til at eje vandgrunden, spørger i en fælles udtalelse fra gruppen.

Borgmesteren kan her fortælle, at grunden bliver solgt til udvikleren:

- Vandgrunden repræsenterer en værdi. Og ved at sælge den, kan vi finansiere skoler og institutioner. Vi kan finansiere infrastruktur, og det ligger så det bliver finansieret. Derfor ligger der også en daginstitution i projektet. Finansieringen er ikke uvæsentligt, siger borgmesteren og understreger at byggefeltet fortsat vil ligge på VUC-grunden - og altså ikke på Vandgrunden.

Fordi Vandgrunden fortsat indgår som en vigtig del af projektet og som en del af finansieringen, anser borgmesteren derfor fortsat projektet som det samme, som han satte i søen, da han besluttede, at bygge seniorboliger på Vandgrunden - det har bare ændret sig, og er nu blevet udvidet en hel del:

- I princippet er det det samme, men fysisk kommer boligerne til at ligge et andet sted, forklarer han.

I det nye projekt, er der udover de oprindelige seniorboliger, både ungdomsboliger, familieboliger og en ny bygning til VUC.

- Det bliver også en bydel, som bliver bæredygtig, hvor man tænker grønne byrum ind i det, forklarer borgmesteren.

Nu ligger arbejdet i at finde en udvikler, som vil føre kommunens planer videre. Hvor mange boliger, der bliver og den præcise udformning, er noget af det, man nu skal finde ud af.

Nytter at protestere

Sagen om Vandgrunden har kørt siden maj, hvor Sydkysten skrev en artikel om kommunalbestyrelsens planer om seniorboliger på grunden. Siden da har naboerne kæmpet for at holde det, de kalder, den sidste grønne plet i nord, fri for byggeri.

Forløbet har været uskønt, og beboerne mener, at der har manglet dialog mellem dem og kommunen:

- De skulle have valgt dialog med borgerne lige fra den dag de besluttede at bygge flere seniorboliger i Nordmarken. Det har skabt en masse skriverier og spekulationer. Denne sag har desværre ikke gavnet borgernes tillid til lokalpolitikerne, det hører vi fra mange naboer. Omvendt har processen vist at det nytter at protestere, skriver beboergruppen.

De glæder sig nu over resultatet, men fortsætter alligevel deres arbejde med at sikre Vandgrunden:

- Den skal stadig reddes og fremtidssikres. Vi er blevet inviteret til dialog med kommunen om biodiversitet og miljø, også hvad Vandgrunden angår, og det vil vi gå helhjertet ind i, hvis vi kan få sikret Vandgrundens fremtid. Det er noget med hvad den skal bruges til, hvordan den skal vedligeholdes, hvilke ændringer der må udføres og især hvordan vandgrunden IKKE må ændres.