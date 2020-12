Vandet bliver fire kroner billigere

- Jeg er stolt af vores lave vandpris for 2021, der overordnet har tre årsager. For det første har vi en supereffektiv drift, fordi vi målrettet gennem de sidste 10 år har udskiftet de gamle vandledninger. Det har gjort at vores drift er så effektiv i dag, at vi bliver brugt som et eksempel, der er værd at følge for andre vandværker i Danmark. For det andet har vi et lavt vandtab i Ishøj på blot 3,4 % mod landsgennemsnittet på 7,8 %. For det tredje er vi færdige med et gældsafdrag.