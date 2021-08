Lærerne på Vallensbæks tre folkeskoler bliver opdateret på it-viden. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Vallensbæks lærere uddannes i pædagogik og it Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vallensbæks lærere uddannes i pædagogik og it

Sydkysten - 05. august 2021 kl. 11:20 Kontakt redaktionen

I 2020 fik alle folkeskoleeleverne i Vallensbæk Kommune en digital enhed - enten en computer eller en iPad, og alle skal have det bedste ud af de digitale enheder og it-redskaber, de har fået stillet til rådighed.

Når sommerferien er slut starter kommunen derfor et treårigt projekt på skolerne, der skal gøre den allerede gode undervisning endnu bedre. Det gøres ved at sætte større fokus på brugen af IT som et redskab i undervisningen, der både kvalificerer og motiverer.

Projektet hedder Undervisning i undervisningen (UiU) og omfatter alle lærere og klasser på folkeskolerne. UiU betyder, at eleverne og lærerne uddannes i skoletiden og i deres almindelige skolehverdag på baggrund af de læseplaner og mål, som klasserne under alle omstændigheder skal igennem i løbet af et skoleår.

Alle motiveres og lærer på forskellige måder, og det er netop det, it kan være med til at understøtte, hvis man som lærerteam støttes i at udfolde lige netop der, hvor it har potentiale for at gøre en faglig- og trivselsmæssig forskel.

- Børnene har brug for kvalitetstid med deres lærere og pædagoger. Det skal respekteres, og derfor tager vi ikke lærere og pædagoger væk fra børnene, men vi er i stedet sammen med dem i undervisningen, hvor vi sammen udvikler brugen af stærke redskaber og metoder, der løfter undervisningen, forklarer Thomas Ankler, der er faglig leder i Vallensbæk Kommune.

Alle forløb dokumenteres og samles i en læringsplatform, som alle lærere har adgang til, også på tværs af skolerne. Den fungerer som et bibliotek, hvor lærerne og pædagogerne kan finde inspiration og tilpasse forløbene til deres egne klasser.

Projektet blev afprøvet inden sommerferien med tre små pilotprojekter på folkeskolerne, hvor de bl.a. arbejdede med et læseunderstøtningsprogram og med makerspaces.