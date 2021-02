Vallensbæks første corona-frivillige er i sving

Den sidste frivillige, der startede onsdag, var Per, som tog en vagt i det mobile testcenter på Højrupgård. Der består frivillige-indsatsen i at gå praktisk til hånde, styre køen og informere dem, der er blevet testet, om hvor de kan henvende sig med spørgsmål, hvis de får et positivt svar på deres test, hvilket er en kæmpe hjælp for personalet, der poder.