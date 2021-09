Se billedserie Henrik Rasmussen (K), Vallensbæks borgmester, fylder 50. Foto: Søren Schaadt Larsen

Vallensbæks cyklende borgmester fylder 50

Fødselsdagsportræt. Vallensbæk-borgmester Henrik Rasmussen fylder 50. Og han har fortsat lysten og ambitionerne til at drive kommunen fremad.

Sydkysten - 18. september 2021

Vallensbæk: Han er her og der og alle vegne. Når en slikbutik åbner. Når det blå flag skal hejses. På sin cykel, både alene og når nye Vallensbæk-borgere skal se kommunen.

Vallensbæks konservative borgmester, Henrik Bo Fomsgaard Rasmussen, fylder 50 år lørdag 18. september. Det er et skarpt hjørne, som får borgmesteren til at reflektere over sit liv:

- Når man bliver 50, så tænker man da over tingene: Gør man det, man gerne vil? Og de sidste år af ens liv, hvordan skal det være? Man reflekterer da over ens liv. Jeg ville da lyve, hvis jeg sagde andet, forklarer Henrik Rasmussen, som i 2010 blev borgmester, da Kurt Hockerup (K) pludseligt afgik ved døden.

Henrik Rasmussen understreger at han elsker at være borgmester, og at tankerne om, hvorvidt han gør det, han vil, ikke handler om det:

- Jeg brænder for det, jeg har lyst til det. Jeg er sulten på det. Og dem, der kender mig, de ved også godt, at hvis ikke jeg har lyst til det og ikke er sulten på det og ikke brænder for det, så er jeg også selv i stand til at hive stikket. Det har jeg gjort med både virksomhed og folketinget, siger Henrik Rasmussen, som sad i Folketinget ad et par gange som suppleant mellem 2007 og 2010.

Borgmester-titlen i Vallensbæk giver nemlig nærhed i forhold til konsekvenserne:

Cykler rundt

- I Folketinget mangler man den side, hvor man kan cykle rundt i kommunen og se beslutningerne blive ført ud i virkeligheden. Her kan jeg se konsekvensen af beslutningerne. Det er noget af det, jeg godt kan lide ved at være her. Det er fordelen ved at være borgmester, siger Henrik Rasmussen.

Han bliver ofte set køre rundt på sin cykel i kommunen, og turene betyder enormt meget for borgmesteren:

- Jeg prøver at se tingene med egne øjne. Det er altså nemmere, når man sidder i en diskussion, og nogen er for og nogen er i mod, at man har været der selv og dannet sig et indtryk. Det fungerer bare rigtigt godt, forklarer borgmesteren.

- Jeg prøver at komme ud og besøge alle institutioner hvert år. Det er nok der, hvor jeg stadig er håndværker - jeg er så privilegeret både at være håndværker og akademiker på samme tid. Det med at komme rundt og mærke og have fingrene på materialerne. Det med at opleve det, som borgerne også oplever. Nogle gange ser man bare noget, hvor man tænker »Wooow, ser nogen, det samme som os? Det skal bare laves om lige med det samme!« Andre gange så tænker man, »Hold da kæft, hvor er der bare sket meget på det år, siden jeg var her sidst«. Jeg får den her føling med det, siger Henrik Rasmussen.

Stolthed

Samtidig hjælper turene med at holde hovedet klart:

- Det med at holde sig i god form betyder meget for beslutningskompetencen. Jeg kan godt mærke, de perioder hvor der går for længe mellem, så er man ikke så hurtig. Jeg kan godt lide at være skarp i hovedet, forklarer han. Når han bevæger sig rundt glæder han sig over de faciliteter, han har været med til at bygge op:

- Man kan komme ud til en naturlegeplads, hvor man ser en børnefødselsdag. Jeg kan være stolt over, jeg har været med til at lave rammerne her, hvor menneskene får det til at ske ved at bruge det. Eller det at komme forbi en fodboldgolfbane og høre folk stå at grine. Man bliver glad over, at jeg jo selv har været med til at lave den, forklarer borgmesteren. Han fortæller, at derfor kan blive træt, når folk, efter hans mening, finder »hullerne i osten«:

- Nogen får fremstillet noget, som om vi går rundt med hovedet under armen, og at det er, magt der er drivende, og det kan jeg mærke, at der får jeg en knude i maven og bliver faktisk ked af det. For hvordan kan et andet menneske bare sidde bag skrivebordet og skrive noget om et menneske, som man aldrig har mødt eller set og bare sidde og være nederdrægtig og sidde og sige, man er idiot og har hovedet under armen, spørger borgmesteren.

- Vi gør os alle andre umage, for at få kabalen til at gå op. Det kan godt slå selv en stærk mand af pinden. når folk sidder bag computeren og sender galde af sted, forklarer han.

Han nævner, at han ofrer rigtigt meget på arbejdet, og nærmest er på arbejde 24 timer i døgnet, hvilket har omkostninger i forhold til familien.

Lytter til de unge

Men borgmesteren har fortsat ambitioner og drømme om fortsat at udvikle Vallensbæk:

- Jeg har stadigvæk en drøm, og jeg har stadigvæk noget, jeg kan bidrage til min kommune med. Det er også derfor, jeg synes, det at være borgmester passer perfekt til mig. Jeg er stadig legebarnet, som har lyst til at skabe dynamik, og jeg er hamrende nysgerrig på, hvad unge generationer forventer og drømmer om. I virkeligheden er det, der driver mig - det er at være nysgerrig på de unge. Alt hvad vi laver har jo konsekvens for de unge generationer, forklarer borgmesteren.

Henrik Rasmussen fortæller, at det naturligvis også har konsekvenser for de ældre generationer, men at det er mere retrospektivt.

Derfor spørger han altid folkeskoleelever, når han møder dem, hvad de oplever i skolen og deres fritid. Det er en måde, som han holder sig orienteret på. Det samme sker, når han bevæger sig ud på kommunens veje og stier. Her ser han med egne øjne, hvordan områderne ser ud og får en føling med, hvad beslutninger vil betyde.

Det handler om, hvad beboerne i kommunen mener er vigtigt, understreger borgmesteren - for kommunen er til for borgerne:

- Det handler om at huske, hvem vi er til for. Der synes jeg, det er fedt at være borgmester, fordi vi hele tiden udfordrer administrationen. Så du er jo sådan en nøglerolle, hvor du skal have det hele til at lykkes. Der er man nærmest blevet koordinator mellem, hvad man vægter højest. Sidder du som borgmester, så er du slutbrugerens repræsentant.

Fødselsdagen kommer borgmesteren til at fejre på de konservatives landsråd. Men den 25. september holder han åbent hus.