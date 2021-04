PR-foto Foto: Nicky Persson

Vallensbæks badeanstalt er klar til efteråret

Sydkysten - 18. april 2021 kl. 16:09 Kontakt redaktionen

Byggeboom og manglende tilladelser i tide skubber tidsplanen for Vallensbæks badeanstalt frem. I det sene efterår åbner badeanstalten for enden af molen.

Vallensbæk har en overordnet vision om at binde by og havn bedre sammen med forlængelsen af det grønne strøg på strandengen, udvidelsen af havnen og opførelsen af badeanstalten for enden af molen.

Visionen er, at det skal være muligt at bevæge sig hele vejen ud langs molen, som er placeret som en kile mellem havnen og stranden. Og for enden af molen, skal Vallensbæks kommende badeanstalt opføres.

Før selve badeanstalten kunne opføres, skulle kommunen dels have godkendelser fra Kystdirektoratet, dels have en entreprenør på projektet. Tilladelserne var forsinket, og entreprenørerne oplevede at have uforholdsmæssigt travlt, og derfor bliver Vallensbæks nye badeanstalt først klar i det sene efterår.

- Vi har længe arbejdet for, gøre havn og strand mere attraktivt - og her kom badeanstalten ind i billedet. Jeg er ærgerlig over, at vores entreprenør ikke kan lave badeanstalten færdig før til efteråret - alle os vallensbækkere havde jo håbet, at vi kunne bruge den allerede til sommer, siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk.

Hvis du kommer en tur forbi stranden og molen, kan du se, at der er ved at blive gjort klar til den nye badeanstalt. Træpromenaden er anlagt, badetrappen på den yderste del af molen er også ved at blive etableret, pontonerne, som badeanstalten skal ligge på, er på vej til Vallensbæk. Og i en hal på Fyn er selve badeanstalten ved at blive bygget.